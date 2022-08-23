韓元匯率急貶 恐踏上日元後塵?

2022 年上半年，日元在全球外匯市場出現急貶現象，而近期亞洲另一個主要貨幣韓元，似乎也正踏上後塵之路。另外受通膨影響，南韓央行已暗示將持續升息，南韓經濟的前景堪憂。

週二 (23 日) 首爾外匯市場，美元匯率以 1 美元兌 1341.8 韓元開盤，韓元在盤中一度升至 1337、但是收盤前甚至跌到 1346.6，收盤價為 1 美元兌 1345.5 韓元，韓元較前一天收盤價低 5.7，寫 2022 年內的新低紀錄。

分析師認為，美國聯準會 (Fed) 近期釋放強烈的緊縮訊號，市場對歐洲經濟蕭條的懸念增加，歐元疲軟，各種因素都帶動美元匯率進一步向上攀升。

南韓總統尹錫悅周二上午表示，南韓政府將透過緊急經濟對策會議等，來妥善控管匯率風險，以避免美元走強和韓元走軟的外匯行情對市場造成負面影響。

另外南韓政府外匯部門的官員，周二上午則以口頭方式干預匯市；其發言指稱近來全球美元走強，造成韓元兌美元匯率下跌，南韓政府將密切監控在此過程中，是否有來自境外之主要投機因素。

南韓政府原先推估，南韓國內通膨的高點可能在 9 月中秋節過後、或 10 月時出現，然而美元持續走強，通膨高點可能延後到來，且持續性的通膨現象也將促使升息腳步加快。另外，南韓央行總裁李昌鏞日前暗示，未來可能繼續升息，且在年底前要讓利率維持在 2.75% 至 3% 之間。

市場預測，南韓央行可能在周四 (25 日) 的利率會議上再次宣布升息一碼。不過，持續升息很可能對企業投資和家庭消費支出等造成衝擊，並且妨礙該國的經濟復甦。