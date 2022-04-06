高盛及美銀看好東南亞貨幣 預計新台幣、韓元走弱

高盛集團和美國銀行的最新報告認為，隨著大宗商品價格持續走高，以及國際觀光業回溫，東南亞國家貨幣今年有望走強，勝過新台幣、韓元等亞洲貨幣。

Danny Suwanapruti 等高盛策略師在 4 月 3 日的報告中，點名新加坡、泰國和馬來西亞的貨幣將受益，因為旅遊業在這些經濟體中所占比重更大。美銀則看好泰銖及馬來西亞令吉，澳盛集團更偏好新加坡元及印尼盾。

隨著亞洲地區重新開放，推動其貿易升溫，並獲得消費及投資的提振。高盛認為，大宗商品的價格高漲，有助馬來西亞及印尼等資源出口國，

與此相較，高盛指出，台灣和南韓在美國聯準會展開升息循環、中國經濟成長放緩，以及股市資金流出之下，新台幣及韓元將跑輸其他貨幣。

美國銀行策略師 Claudio Piron 及其團隊在報告中寫道，儘管韓元近期走出近兩年來的最低點，但南韓一些投資組合的資金外流，以及美國聯準會升息預期，將繼續令韓元承壓。

第一季的情況也顯示，泰銖和新元兌美元的表現優於新台幣和韓元。

不過，如果仔細觀察過去一個月的表現，會發現情況變得更加模糊。因為高盛看好的泰銖下跌超過 2%，表現在新興亞洲墊底，而令吉也處於後段班，跌近 1%，主因是石油回吐先前過高的漲幅。

澳盛集團則列出另一個因素，如新加坡央行的偏鷹傾向。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，基於新加坡金管局 4 月在緊縮政策方面預計變得激進，將有助於推動新元走強。