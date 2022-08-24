〈紐約匯市〉美國PMI連2月萎縮 DXY連漲止步 歐元跌勢暫歇

報告顯示，美國 8 月私營部門活動再度陷入萎縮，提高了聯準會 (Fed) 放慢升息步調的前景，美元指數終止連日漲勢，歐元兌美元也自 20 年低點小幅回升。

周二 (23 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.46%，報 108.54，盤中最低摔至 108.08，最高達 109.27。

因高漲的通膨和緊俏的金融條件削弱服務和製造業需求，8 月標普全球綜合採購經理人指數 (PMI) 下跌至 45，創去年 2 月來新低，而需求下滑正是 Fed 試圖透過升息以達成的目標。

3 月迄今，Fed 已將聯邦基金利率自近 0% 調升至 2.25-2.50% 區間，為了壓制居高不下的通膨，市場預期未來幾個月還有更多升息空間。

Oanda 市場分析師 Ed Moya 表示，製造業和服務業 PMI 遠遜預期，引發人們對經濟強勁程度的疑慮，並支持 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能更傾向放慢緊縮步伐的說法。

歐元兌美元上漲 0.26% 至 0.9967 美元，盤中最低一度貶至 0.9899，續探 20 年低點。今年迄今，歐元兌美元已跌逾 12%，8 月至今也貶近 3%，市場憂心能源衝擊將持續推高通膨，使歐洲經濟衰退成為現實。

貝倫貝格銀行 (Berenberg) 首席經濟學家 Holger Schmieding 稱，在天然氣價格飆升的情況下，對歐洲經濟的擔憂是拖累歐元走跌的主因。俄羅斯宣布對北溪 1 號管線進行維護，激起市場對能源供應中斷的擔憂情緒，並帶動英國和荷蘭的天然氣批發價在周一飆漲。

另一方面，經濟數據顯示，8 月標普歐洲綜合 PMI 自前一月的 49.9 進一步下滑至 49.2，萎縮幅度雖小於預期，經濟前景依然黯淡。

為重振經濟成長，北京政府近日採取寬鬆措施，加上 Fed 持續緊縮使人民幣承壓，離岸人民幣兌美元盤中再觸 2 年新低，截稿前小漲 0.21% 至 6.8520 人民幣。

英鎊終止連續 4 日跌勢，兌美元匯率升 0.55% 至 1.1829 美元。稍早數據顯示，英國 8 月綜合 PMI 下滑至 50.9，服務業活動表現幾乎不變，但製造業 PMI 跌入萎縮，創 2020 年 5 月疫情爆發以來新低。

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