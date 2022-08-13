〈美股13F報告〉索羅斯Q2加碼大型科技股 新買進特斯拉、推特股票

最新申報文件顯示，富豪投資人索羅斯 (Goerge Soros) 的投資基金在科技股近期反攻之前已加碼部位，並且在第 2 季新增特斯拉、推特等公司的股票。

根據監管機構周五 (12 日) 公布的 13F 持股報告，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management 在第 2 季增持亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Salesforece(CRM-US)，這三檔股票都是該基金 6 月底為止前十大持股之一。

索羅斯在科技股反彈以前就展開布局。由大型科技股組成的那斯達克 100 指數，今年稍早曾跌入熊市，但從 6 月中旬開始反彈，迄今上漲逾 20%。

索羅斯基金管理公司第 2 季新增多項投資，包括即將對簿公堂的特斯拉 (TSLA-US) 及推特 (TWTR-US)，另外還有 Uber(UBER-US)、金沙集團 (LVS-US)、Alleghany(Y-US)、American Campus(ACC-US)。

不過新買進的特斯拉股票只有將近 3 萬股，相當於 2000 萬美元，在索羅斯基金管公司 46 億美元的美股部位僅占 0.4%。

買進福特、Lucid、蔚來，但減持 Rivian

該公司第 2 季買入近 2950 萬股的福特汽車 (F-US) 股票，並增持 Lucid(LCID-US)、蔚來 (NIO-US) 等電動車製造商的股票。

另一方面，索羅斯第 2 季拋售 Rivian(RIVN-US) 部分持股，持股水位從先前約 2000 萬股降為不到 1800 萬股。

索羅斯也清空美國銀行 (BAC-US) 和花旗集團 (C-US)，以及遊戲公司 Take Two(TTWO-US) 等個股。