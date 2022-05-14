索羅斯慘遭Rivian拖累 Q1美股倉位失血近20億美元

「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 旗下資產管理公司的美股倉位在第 1 季損失近 20 億美元，主要受電動車新創 Rivian(RIVN-US) 拖累，並與公司賣出 IHS Markit 等持股有關。

監管文件顯示，Rivian 是索羅斯旗下最大的美股倉位，截至 3 月底的持股數為 1984 萬股，價值約 10 億美元。

Rivian 周五 (13 日) 收盤勁揚 9.88%，報每股 26.70 美元，但自第 1 季末以來，Rivian 已下跌 47%，使全年跌幅擴大至 74%。

根據上述文件，索羅斯還清空手中的派樂騰 (PTON-US)，Q1 共賣出 335,557 股。健身器材業者派樂騰是市場在疫情期間的投資寵兒，但隨著疫情緩解，民眾紛紛回流健身房，該股在 Q1 和 Q2 遭到大量拋售，自 1 月以來股價下跌 55%。

派樂騰周五收盤大漲 16.52%，單日漲幅為 3 個月來最大，該公司周五在年度活動「Homecoming」釋出新品划船機的影片，並宣布將在今年夏天重新開放位於紐約和倫敦的健身教室。

上述文件僅披露索羅斯基金管理公司的美股持倉，並未完整說明其他倉位，包含避險的部分。