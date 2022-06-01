索羅斯基金：美國消費狀況非常好 降低經濟衰退風險

儘管今年美股賣壓出籠，且通膨居高不下，索羅斯基金管理公司投資長 Dawn Fitzpatrick 仍認為，目前美國的消費狀況良好，有助於降低經濟嚴重衰退的風險。

Fitzpatrick 表示，美國聯準會 (Fed) 升息，儘管一定程度上能夠抑制通膨，但經濟成長速度也將因此而放緩。但是，她指出，經濟體內其實內建一套避震器，也就是美國目前的消費情況。

Fitzpatrick 說，消費者的狀況「非常好」，將有助於減緩經濟衰退。雖然美國薪資增長幅度跟不上通貨膨脹的速度，但美國人仍有足夠現金償還信用卡貸款。此外，失業率也相對較低。

Fitzpatrick 也表示，美國經濟一定會陷入衰退，只是時間早晚的問題，從市場定價就可以預見。不過，市場的判斷也有可能會是錯誤的，這主要與消費者和企業需求強勁有關，美國 GDP 可能因此受到提振。

美國總統拜登首席經濟顧問 Brian Deese 曾表示，美國經濟衰退的風險不容忽視，但與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好。

Deese 認為，美國經濟正在走向一個新的成長周期。他也表示，美國經濟正在從美國近代史上最強勁的復甦過渡到一個更穩定、更有韌性的成長周期。