美國通膨削減法案在眾院過關 拜登期中選舉前重要里程碑

美國眾議院周五 (12 日) 通過規模超過 4300 億美元的「通膨削減法案」(Inflation Reduction Act)，總統拜登表示下周將簽署立法，此舉象徵拜登和民主黨人距離期中選舉剩下不到三個月的時間，在兌現競選承諾方面取得重大勝利。

眾院以 220 票對 207 票通過這項以降低通膨為宗旨的法案，民主黨眾議員全數投下支持票，共和黨眾議員則是全員反對。此法案上周日在參議院以微幅差距過關，掃除立法最大障礙。

降低通膨法案為拜登政府「重建美好未來」法案 (BBB) 的核心政策，包括對抗氣候變遷、降低醫療成本、提高企業稅率、削減聯邦赤字。

法案將為乾淨能源補貼挹注 3690 億美元，以在 2030 年以前減少約 40% 溫室氣體排放。具體措施包括購買電動車可享租稅優惠、為再生能源計畫撥款等，財源來自對大企業的 15% 最低稅率、國稅局 (IRS) 加強執法後約 800 億美元的追稅收入，以及參議院民主黨人上周磋商階段加入的措施——對企業庫藏股金額徵稅 1%，這部分估計可帶進 740 億美元。

降低處方藥價是另一核心。法案將賦予聯邦醫療保險 (Medicare) 向藥廠直接磋商藥劑的權力，磋商範圍將在 10 年內擴增至 100 種藥劑，並在同期間削減逾 3000 億美元預算赤字。

隨著 11 月期中選舉將至，國會民主黨人在最近幾周取得多項立法勝利，包括擴大北約 (NATO) 組織、確保暴露在有毒物質下退伍軍人的醫療保線與福利、為半導體產業投資逾 500 億美元、通過槍枝安全立法，以及最新的降低通膨法案。

路透 Ipsos 本周進行的民調顯示，雖然有 41% 受訪美國民眾熟悉降通膨法案的內容，但仍有超過 25% 受訪者表示從未聽過法案，約三分之一坦承雖然聽過但不太清楚法案的內容。