美股熊市已過 分析師：買進波克夏股票的時機到了

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 從未像現在如此被看好，在自 3 月登上的歷史高點回落 15% 以上後，當前股價非常具有吸引力。

受益於投資收入年增 56%，該集團第二季不含外匯收益的營業獲利年增 22%，年度的稅後營業利益已超過 300 億美元。

包含雪佛龍 (CVX-US) 在內，執行長巴菲特今年買進的股票有助於提升股利收入，且短期利率上升也提高波克夏 1050 億美元的現金和等值現金帶來的利息收入。

波克夏普通股 A 股目前的交易價格約 44.8 萬美元，為 9 月 30 日帳面估值的 1.3 倍，近年來平均則為 1.4 倍。以今年預期收益計算，該股本益比 22，鑑於該公司的財務實力和防禦屬性，相當具有吸引力。

華爾街一些追蹤波克夏的分析師，大多數給予該股中立評級，但他們可能不夠信任巴菲特。晨星分析師 Greggory Warren 認為該公司業務外有廣闊的護城河，其股價「被中度低估了」。他將波克夏 A 股目標價設定在 53.5 萬美元。

本月底年滿 92 歲的巴菲特正持續尋找所謂「大象級收購目標」，一些人認為可能是西方石油 (OXY-US)，因為目前波克夏對其持股已超過 20%，若要發動收購，可能再花費 600 億美元，以該公司資產負債表來看，這是可行的方法。

許多波克夏股東希望看到巴菲特更積極執行庫藏股。今年第二季波克夏僅執行庫藏股 10 億美元，較第一季執行的 32 億美元庫藏股規模縮減。2021 年每季平均執行庫藏股 70 億美元。

美股熊市已過 接下來都是買進

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 認為，美國聯準會 (Fed) 7 月升息後會轉為克制，市場可能處於「新寬鬆週期的邊緣」。他在一個月前預期股市出現「不錯的反彈」，迄今約上漲 10%，他仍持續樂觀看漲。

雖然那斯達克綜合指數今年迄今仍下跌 16.6%，但已自 6 月低點上漲逾 20% ，且投機性股票正活躍交易，其中領頭羊就是女股神伍德 (Cathie Wood) 的方舟創新基金 (ARKK-US)。該基金 6 月中旬以來共上漲約 40%，最大持股包括特斯拉 (TSLA-US) 和 Roku (ROKU-US)，。

Paulsen 認為 Fed 今年餘下時間的升息幅度將低於市場預期。他指出近期一些因素，例如美元疲軟、抵押貸款利率下降以及垃圾債券市場走強。 「作為股票投資者，你想錯過新一輪寬鬆週期的開始嗎？」