Rivian舉辦上市以來首場股東大會 點出未來營運三要點

電動皮卡新創公司 Rivian 日前舉辨上市以來首場年度股東大會，Rivian 在給股東的信中點出三個公司未來發展重點：現金、車用電池、產量。儘管對投資人來說年會不見得是件大事，但可一窺該公司未來營運布局與展望。

現金為王

Rivian 在第一季結束時，其資產負債表上的現金超過 170 億美元，對股東來說，這些現金能維持多久是一大問題，該公司計劃在 2022 年投入超過 70 億美元用於資本和營運費用。

Rivian 表示，公司已「專注其路線圖」，確保這些現金儲備能夠支撐到 2025 年，並直到推出第二個汽車平台 R2。

華爾街分析人士對此表示贊同，預測 Rivian 在 2022 年至 2024 年期間，將累計消耗 130 億至 140 億美元的現金。

Rivian 的前兩款電車 R1T 與 R1S 都是在同一個平台生產，而新的 R2 平台將支持新的、不同尺寸的汽車款式，類似特斯拉 (TSLA-US) 的業務發展方式。

車用電池是關鍵

電池供應鏈對所有電動車公司與該領域投資人來說都是件大事，Rivian 也不例外，Rivian 預估未來 10 年車用電池產量將增加 20 倍。

目前 Rivian 正在尋求強化與電池製造商和電池供應鏈上其他公司的合作，以確保其電池成本具競爭力。大多數汽車製造商都在奉行這一策略，並計劃在 2030 年前每年生產數百萬輛電動車。

產量提高是最大挑戰

Rivian 在未來一年內面臨最大的挑戰就是提高產量，該公司在信中寫道：「擴大汽車產能並非小事，因為每個環節都代表著零組件供應的複雜交響曲。」

Rivian 計劃在 2022 年出貨量能達到 2.5 萬台。儘管 Rivian 有足夠的產能生產約 15 萬輛汽車，但華爾街分析師預估在 2024 年前銷量不會超過 10 萬台，分析師也預估 Rivian 年全年毛利將轉正，至於能不能超越預期，未來幾季的表現將是關鍵。

Rivian 的股價今年以來已下跌約 72%，表現遠劣於標普 500 指數與道瓊工業指數分別 14% 與 9% 的跌幅，主因是生產增速低於預期，再加上通膨與利率上升影響，澆熄投資人對 Rivian 股票的熱情。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 美股開盤前下跌 1.97%，每股暫報 28.41 美元，市值報 261 億美元。