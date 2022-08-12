〈紐約匯市〉市場重評估Fed升息押注 美元承壓、日元小跌

繼昨日重貶逾 1% 之後，美元指數周四 (11 日) 繼續承壓，尾盤小幅走低，對通膨沒有料想那麼高的預期，促使交易員重新調整未來的升息押注。日元未延續昨日強勁漲勢，尾盤小跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.08%，報 105.12。DXY 盤中一度跌逾 0.5%，隨後收復大部分跌勢。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 認為美元可能已經觸頂，但他仍對美元大幅走軟抱持謹慎態度。

聯準會官員試圖緩和市場對於寬鬆政策的預期，可能是緩解美元跌勢的其中一項原因。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 日前表示，距離控制通膨還有很長一段路要走。

美國日前公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 按月持平、年增率低於市場預估後，交易員重新調整他們的預期，將通膨觸頂可能性納入考量，使美元指數出現五個月來最大跌幅。

聯邦基金期貨交易員目前預估，聯準會在 9 月升息 2 碼的機率為 58%，升息 3 碼機率為 42%。

周四數據顯示，因能源成本下滑，美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 意外走低，上周初領失業金人數則連續兩周上升，勞動力市場依舊吃緊。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，全球金融體系的寬鬆環境與聯準會官員希望採取的政策不一致，因此對外匯交易員來說，目前市場走勢可能只是短期的。

三菱日聯 (MUFG) 外匯分析師也說，雖然昨日的 CPI 數據明顯降低聯準會繼續升息 3 碼的風險，這有助於抑制美元需求，但光數據本身不太可能引發美元進一步拋售。

歐元和日元為受美元走疲提振的兩個主要貨幣。周四截稿前，歐元續漲 0.20% 至 1.0321 美元，日元繼前一日勁揚逾 1% 後，小跌 0.11% 至 132.99 日元。

昨日同樣取得猛烈漲勢的英鎊，今日小幅走低，截稿前下跌 0.11% 至 1.2198 美元，回吐部分漲幅。

加密貨幣方面，比特幣截稿前小漲 1.16% 至 24,189 美元，以太幣漲 2.2% 至 1,898.7 美元。受以太坊合併升級彩排激勵，以太幣周四一度飆至 2 個月最高。

截至台灣時間周五 (12 日) 約 6:00 價格：