馬斯克評競爭對手：Lucid和Rivian正走向破產

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 本周評價競爭對手表示，Lucid(LCID-US) 和 Rivian(RIVN-US) 這兩家美國電動汽車初創公司，如果繼續走燒錢擴張的老路，將有走向破產的趨勢。

馬斯克接受特斯拉矽谷車主俱樂部 (Tesla Silicon Valley Owners Club) 採訪時說：「除非 Lucid 和 Rivian 發生重大變化，否則他們都將破產，他們正走在破產的道路上。」

馬斯克說，他希望兩家公司能做點什麼，但除非他們大幅削減成本，否則他們會陷入困境。最終會像除特斯拉和福特 (F-US) 之外，其他所有的車企那樣，被葬入「汽車公墓」。

馬斯克還評論了對手的漲價行動，他指出，當車商提高價格，將讓買得起這些汽車的人數成倍減少。

財報數據顯示，Lucid 第一季交車量只達 360 輛，當季虧損 5.98 億美元，但持有 54 億美元現金，而 Rivian 當季淨虧損達到 15.93 億美元，毛利率為負數，交車量為 1227 輛。

特斯拉大約在成立初期，也面臨類似的情況。當時，特斯拉一直處於虧損狀態，並在很長一段時間裡都依賴於籌集的更多資金，才控制住了成本。