蘋果庫克被目睹在太陽谷試乘Rivian的電動皮卡

庫克被目睹在太陽谷試乘Rivian的電動皮卡 (圖:AFP)
庫克被目睹在太陽谷試乘Rivian的電動皮卡 (圖:AFP)

蘋果執行長庫克本周被人目睹，在愛達荷州太陽谷試乘電動車新創公司 Rivian 的電動皮卡。

太陽谷正在舉辦一年一度的科技與媒體年會，由於與會的科技和媒體代表透過高爾夫、泛舟等休閒活動交流，又被譽為「億萬富翁的夏令營」。今年的年會為期五天，將在 9 日結束。

庫克已經多年參加太陽谷年會，今年也不例外。知情人士透露，本周稍早，庫克和其他人向太陽谷渡假村借了一輛綠色的 Rivian 電動皮卡 R1T，前往市區吃晚飯。蘋果未立即對此消息置評。

Rivian R1T 電動皮卡
Rivian R1T 電動皮卡

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 今年首度參加這場年會，他帶著 R1T 和休旅車 R1S 前往，過去三天以來，兩輛車大部分時間就停在飯店前面的車道，吸引不少與會者目光。有人看到 Scaringe 向家得寶 (Home Depot) 共同創辦人 Ken Langone 解說其中一款車。

Rivian 是獲得亞馬遜投資的電動車新創公司，已接獲後者 10 萬輛訂單。而蘋果多年來盛傳正在開發電動自駕車，馬斯克還透露曾想把特斯拉賣給蘋果，不過庫克後來表示，不記得兩人有談過此事。

美國投資公司 Allen & Co 舉辦的太陽谷年會已經舉行多年，除了庫克以外，今年受邀者據悉還有特斯拉的馬斯克、Meta 的祖克伯、亞馬遜的賈西 (Andy Jassy)、Alphabet 的皮查伊 (Sundar Pichai) 等人。

該年會也曾促成多筆重大併購交易，包括 2013 年亞馬遜創辦人貝佐斯收購華盛頓郵報，更早還有迪士尼在 1995 年併購美國廣播公司 (ABC)。

Rivian(RIVN) 股價周五上漲 1.14%，報每股 31.99 美元。該公司周三表示，今年第 2 季產量季增 70%，交車量則成長三倍，正在全力衝刺全年生產 2.5 萬輛的目標。

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