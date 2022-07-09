蘋果庫克被目睹在太陽谷試乘Rivian的電動皮卡

蘋果執行長庫克本周被人目睹，在愛達荷州太陽谷試乘電動車新創公司 Rivian 的電動皮卡。

太陽谷正在舉辦一年一度的科技與媒體年會，由於與會的科技和媒體代表透過高爾夫、泛舟等休閒活動交流，又被譽為「億萬富翁的夏令營」。今年的年會為期五天，將在 9 日結束。

庫克已經多年參加太陽谷年會，今年也不例外。知情人士透露，本周稍早，庫克和其他人向太陽谷渡假村借了一輛綠色的 Rivian 電動皮卡 R1T，前往市區吃晚飯。蘋果未立即對此消息置評。

Rivian R1T 電動皮卡

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 今年首度參加這場年會，他帶著 R1T 和休旅車 R1S 前往，過去三天以來，兩輛車大部分時間就停在飯店前面的車道，吸引不少與會者目光。有人看到 Scaringe 向家得寶 (Home Depot) 共同創辦人 Ken Langone 解說其中一款車。

Rivian 是獲得亞馬遜投資的電動車新創公司，已接獲後者 10 萬輛訂單。而蘋果多年來盛傳正在開發電動自駕車，馬斯克還透露曾想把特斯拉賣給蘋果，不過庫克後來表示，不記得兩人有談過此事。

美國投資公司 Allen & Co 舉辦的太陽谷年會已經舉行多年，除了庫克以外，今年受邀者據悉還有特斯拉的馬斯克、Meta 的祖克伯、亞馬遜的賈西 (Andy Jassy)、Alphabet 的皮查伊 (Sundar Pichai) 等人。

該年會也曾促成多筆重大併購交易，包括 2013 年亞馬遜創辦人貝佐斯收購華盛頓郵報，更早還有迪士尼在 1995 年併購美國廣播公司 (ABC)。

Rivian(RIVN) 股價周五上漲 1.14%，報每股 31.99 美元。該公司周三表示，今年第 2 季產量季增 70%，交車量則成長三倍，正在全力衝刺全年生產 2.5 萬輛的目標。