美組晶片聯盟 最大受惠企業是美光、英特爾

韓媒《BusinessKorea》週三 (10 日) 報導，美國有意與台日韓聯手籌組「晶片四方聯盟」(Chip 4 或 Fab 4)，達到孤立中國的目標，但最終受惠最大的企業不是台積電或三星，而是美光和英特爾等美企。

「晶片四方聯盟」旨在穩定美國製造和供應鏈，有意聯合台灣、日本和南韓，達到孤立中國的目標，長期目標是加強美國本土製造能力。

NH Investment & Securities 分析師 Doh Hyun-woo 研判，南韓加入美國發起的「晶片四方聯盟」是有利有弊。

Hyun-woo 解析：「如果南韓加入，三星等韓企將從美國減少對台日企業依賴中受益，但不利的角度來看，該聯盟的長期目標是加強美國的製造能力，因此，韓企競爭對手美光和英特爾生產能力和技術能力也可能得到加強，並引起中國忌憚而對韓企實施制裁，這些都是不利於韓企。」

分析師預期「晶片四方聯盟」的最大受惠者將是美光 (MU-US)、英特爾 (INTC-US) 等美企 (圖片：AFP)

分析師預期「晶片四方聯盟」的最大受惠者將是美光 (MU-US)、英特爾 (INTC-US) 等美企。

Hyun-woo 提到，具體來說，為了穩定的供應鏈和美國政府的鼎力支持，預計美光將提升技術，實現成本效益。得益於近期對美國本土代工業務的關注，預計英特爾將受益於美國政府減少對台灣台積電 (TSM-US) 依賴的努力。但如果韓企在美國政府的努力下增加對美投資，南韓半導體設備企業也可能從中受益。