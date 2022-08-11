皮尤：YouTube蟬聯美國青少年最愛社群平台 臉書受歡迎程度明顯下滑

皮尤研究中心 (Pew Research Center) 最新調查顯示，YouTube 再度蟬聯最受美國青少年歡迎的社群平台，被視為社群平台始祖的 Facebook，受歡迎程度顯著下滑，TikTok 則迅速崛起。

根據調查結果，YouTube 依然是美國青少年最喜愛的社群平台，95% 的人表示有在使用該網站或是 App，TikTik 則位居第二，雖然上次發布調查時還沒問世，但自從 2018 年在美國推出後，13-17 歲的青少年族群中，67% 有在使用 TikTok。

Meta Platforms(META-US) 旗下 Instagram 和 Snapchat 分別為第三和第四名。自 2015 年發布調查以來，兩者受歡迎程度均有所提升。

值得注意的是，近年來，Meta 旗下 Facebook 的受歡迎程度已大幅下滑，目前僅 32% 的青少年表示還有使用 Facebook，遠低於 2015 年時的 71%。

皮尤網路和技術研究主管、調查共同作者 Lee Rainie 表示：「從不同層面來看，這是一個不斷進化的格局，平台本身有了大幅轉變，所有一切都變得不同了。」

上述調查凸顯出社群平台已經根深蒂固在青少年的生活，幾乎一半以上的受訪者表示經常上線，高於 2015 年調查時的 24%，且有 35% 的人聲稱經常使用一個以上的社群平台。

此外，有超過一半的受訪者認為，放棄使用社群平台是一大挑戰，三分之一的人意識到他們花費太多時間在社群 App 和網站上面。