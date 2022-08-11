通膨放緩 新興市場債券漲勢會否持續？機構持兩極看法

美國通膨數據放緩，降低了市場對聯準會升息幅度預期，但在這種情況下，如何處置新興市場債券？機構看法分歧。

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)(小摩) 敦促投資人，利用新興市場債券這波反彈，擺脫全球風險最高的債券，但摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 認為，投資者應該加大增持力度。

策略師 Simon Waever 帶領的摩根士丹利團隊，自 2020 年 11 月以來首次看漲新興市場債券，他們在報告中說，低於預期的美國通膨數據應該會支撐發展中國家債券。

市場當前的表現似乎更符合此一看法，新興市場主權債相對於美國公債的利差周三收窄，延續 7 月中以來的趨勢。此外，摩根大通追蹤新興市場債券表現的一項指數，也在過去幾週表現強勁，收復了今年年初以來的部分損失。

不過，這一指數 2022 年仍下跌近 17%，朝著 1994 年以來最差年度行情邁進，因為投資者認為，寬鬆貨幣時代即將結束，將導致陷入困境的新興市場國家違約增加。

這也是摩根大通報告關切之處。摩根大通策略師 Trang Nguyen 等人認為，新興市場債券近期的反彈不會持續太久，建議客戶擇機賣出流動性較低的資產，買入更便宜的避險商品，以防範市場下跌。

摩根大通分析師表示，貨幣環境收緊和經濟衰退風險揮之不去的結合，應該會繼續對新興市場主權債構成重大周期性阻力，應更傾向於防守。

高盛集團也保持謹慎。Davide Crosilla 等策略師發布報告認為，美國金融環境收緊將對新興市場殖利率帶來上行風險。

高盛指出，只要升息繼續推動短端殖利率上升，大部分曲線保持倒掛，強勁和可持續上漲的門檻就還會很高。

在周三美國通膨數據發布後，交易員預計，聯準會在 9 月會議上升息 75 個基點的可能性只有 43.5%，大幅低於公布前的 68%，升息 50 個基點的機率則提高到 56.5%。