韓媒：美國半導體產業 國族主義氛圍升高

南韓媒體 BusinessKorea 報導，美國推動晶片法案之際，美國半導體產業的國族主義氛圍日漸升高，高通 (Qualcomm) 與格芯 (GlobalFoundries) 增加晶片採購就是最新的例證。

高通和格芯周一敲定的合作案，將使高通到 2028 年向格芯採購的整體金額提高到 74 億美元，是原本承諾的兩倍以上。

格芯將以紐約廠為高通生產用於 5G 收發器、Wi-Fi、車用和物聯網的晶片。格芯執行長 Tom Caulfield 表示，高通是格芯紐約廠的長期客戶，有了聯邦與州政府提供的資金，有助擴大格芯在美國的製造規模。

美國半導體產業攜手合作的例子日益增加，根據報導，另一個美國業者擴大合作的例證是英特爾 (Intel)。英特爾去年 7 月宣布，將開始自行生產 5 奈米以下先進晶片，客戶包括高通、亞馬遜 (Amazon)。

由於目前只有三星和台積電以能力生產這類先進半導體，高通又是三星晶圓事業最大客戶之一，專家認為，高通和英特爾的合作，可能影響三星電子的市占率。

美國總統拜登積極推動的晶片法案已在周二 (9 日) 簽署立法，此項旨在增加美國半導體生產的法案，將撥款 390 億美元鼓勵業者在美國設廠，以及 250 億美元的相關租稅抵減。

為了響應美國政府提升本土半導體製造實力的政策，美國各大半導體廠商正在縮減美國以外地區的事業版圖，包括中國。

報導舉例，格芯 2018 年在中國成都設置一座工廠，但從未營運，該廠已在 2020 年關閉。英特爾則在去年以 90 億美元價碼，把中國 NAND 記憶體工廠賣給南韓 SK 海力士。