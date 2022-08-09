〈財報〉日本面板廠JDI Q1淨損收斂至50億日元

日本中小型面板廠 JDI(Japan Display Inc.)(6740-JP) 周二 (9 日) 盤後公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 1 季報 50 億日元淨損，虧損幅度較去年同期收斂；預估全年度營業損失將達 194 億日元。

JDI 股價周二 (9 日) 收在每股 65 日元，和前一個交易日的收盤價相同。

基於日本會計準則的 2022 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年減 13.4% 至 570 億日元。

EBITDA 報 47 億日元虧損。(去年同期報 37 億日元虧損)

營業虧損報 68 億日元。(去年同期報 58 億日元虧損)

經常虧損報 43 億日元。(去年同期報 63 億日元虧損)

歸屬公司股東淨損報 50 億日元。(去年同期報 69 億日元淨損)

其中在歸屬公司股東淨損的表現方面，由於匯差影響，較去年同期出現約 19 億日元的改善，也較原先預測的 123 億日元淨損少了約 73 億日元。

2022 年度第 1 季各主要部門的合併營收表現：

行動領域報年減 47.8% 至 157 億日元。

車用領域報年增 28.7% 至 268 億日元。

非行動領域報年減 3.2% 至 144 億日元。

以去年同期比來看，車用領域的營收表現穩固，而行動領域 (歐美市場) 的營收則持續衰退。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 11.2% 至 3291 億日元。

EBITDA 預測虧損 92 億日元。

營業虧損預測達 194 億日元。

經常虧損預測達 208 億日元。

歸屬公司股東淨損預測達 214 億日元。

所有財測數據都維持原先預測不變，和 2022 年 5 月 13 日公布的數字相同。