日本上半年經常帳盈餘 寫2014年上半年以來新低

日本 2022 年上半年的經常帳報 3 兆 5057 億日元盈餘，以上半年表現來看，是 2014 年上以來同期最低。

日本財務省周一 (8 日) 公今年上半年國際收支統計 (初值)，其中反映出與國外之間的貨品及服務等交易狀況的經常帳，報 3 兆 5057 億日元盈餘，背後因素和俄羅斯侵略烏克蘭所導致的原油等資源價格飆漲，以及國外外匯市場的日元匯率貶值有關，如果單以上半年的經常盈餘金額來看，是 2014 年上半年以來、前後相隔 8 年的低水準。

日本 2022 年上半年的經常帳盈餘金額較 2021 年上半年減少 6 兆 21 億日元，如此龐大的金額減少，僅次金融海嘯發生後的 2008 年下半年 (7 兆 1454 億日元)；而如果以上半年表現來看，則是自 1986 年以來、有相關數據可供比較的最大減少金額。

另外，日本 2022 年 6 月份的經常帳報 1324 億日元虧損。貿易收支報 1 兆 1140 億日元虧損，連續 8 個月出現貿易赤字；其中出口報年增 20.4% 至 8 兆 5831 億日元，進口報年增 49.2% 至 9 兆 6970 億日元，進出口金額都寫下新高。

經常帳是由進出口相關的「貿易收支」，與國外投資等相關的「初次所得」，以及包括旅行收支在內的「服務收支」等所構成。