任天堂公司社長：即使原物料上揚 也仍將維持Switch主機價格

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo) 的 Switch 主機銷量正在下滑，然而原物料價格正在飆漲，任天堂是否將調高 Switch 主機售價成為各界的焦點。

受晶片等零件短缺影響，Switch 主機 4 到 6 月 (2022 年度第 1 季) 的銷量年減 23%。

任天堂公司社長古川俊太郎在接受《日本經濟新聞》採訪時，針對半導體調度狀況表示：「在各事業夥伴的協助下，估計情況從夏季後半開始將出現改善。不過針對 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的 2100 萬台銷售計畫，只有在 2022 年底以前的生產有著落，在那之後的狀況還不明確。」

古川俊太郎說，目前無法具體透露有哪些東西短缺。原先機種，價格、尺寸和功能較入門的可攜式「Switch Lite」，以及使用 OLED 螢幕的共三款主機都將繼續銷售，公司會適時調整策略，未來也會時時留心以最適當的價格調度優質物品。

當媒體問到零件採購面對汽車產業競爭是否處在弱勢地位時，古川俊太郎表示，和其他商品相比，「並未因為抑制價格，導致零件調度困難。問題在於供不應求。」

至於 Switch 主機漲價是否為選項之一，古川俊太郎則表示目前沒有這個想法。他解釋，為了提供獨特的娛樂給大眾，任天堂希望價格不會高得讓消費者難以入手。

他並表示，Switch 主機累計已銷出 1 億台，為維持商業動能，管理非常重要。若日元貶值，Switch 的日本國內獲利將遭遇考驗。

針對吸收原料和物流成本的問題，古川俊太郎表示「OLED 款式的獲利仍將不如其他款式。不管是空運還是海運，運輸成本正在增加，我們正在正在想辦法因應。」

他解釋，「海外營收比率較高，或許大家認為日元貶值的好處較多，但是廣告宣傳費用和人事成本也會跟著增加。我們的對策是在採購方面增加以外幣計價的部分。」

此外，關於 Switch 主機今年度銷售目標能否達標，古川俊太郎表示，「Switch 銷售至今已經 6 年，我們將繼續挑戰維持目前為止的銷售步調。只要有熱銷軟體，就能帶動硬體銷售。9 月推出的《漆彈大作戰 3》(Splatoon3) 和 11 月推出的《精靈寶可夢朱 / 紫》等，都是能挑戰銷售目標達成的全新遊戲軟體。」