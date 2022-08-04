日本大型電子零件製造商庫存增至近兩年高點 減產疑慮升高

日本八家大型電子零件製造商 2022 年第 2 季季末的存貨水準，超越 2020 年同期，凸顯中國清零政策、智慧型手機出貨放緩及汽車生產受限等事件的影響。

據《日本經濟新聞》報導，日本八家大型電子零件製造商的 2022 年 Q2 財報在周三 (3 日) 全部出爐。八家企業的合計營收季增 2%，但是存貨資產季增 17% 至 2 兆 7256 億日元。

這八家電子零件製造商分別是村田製作所 (6981-JP)、日本電產 (6594-JP)、京瓷 (6971-JP)、TDK(6762-JP)、羅姆 (6963-JP)、Alps Alpine(6770-JP)、太陽誘電 (6976-JP) 和日東電工 (6988-JP)。

八家製造商的庫存資產相當於 3.1 個月分的每月交易額，超越因 COVID-19 疫情爆發導致需求大減的 2020 年 Q2(當時為 2.9 個月)。

庫存增加的主因是上海封城。太陽誘電 6 月底時的存貨資產為 1106 億日元，即使撇除外匯影響，仍也今年 3 月底時增加 86 億日元。該公司的常務執行董事福田智光表示「因上海封城導致無法出貨，存貨增加」。

此外，Alps Alpine 的常務執行董事小平哲表示「在封城和晶片短缺所導致的新車銷售減少影響之下，若去除外匯影響，則實質上的營收減少」。

供應鏈混亂狀況尚未告一段落，如今又遇上末端消費需求急遽惡化，以智慧型手機和電腦 PC 等電子產品的需求滑落最為嚴重。

IDC 推估 2022 年 Q2 的全球智慧型手機出貨量年減 8.7%，電腦 PC 出貨年減 15.3%。村田製作所董事南出雅範指出，智慧型手機用途的零件需求，估計較年初的預測減少 10%。

隨著年底購物季即將到來，電子零件製造商即將進入 Q3 生產旺季。但由於景氣放緩的氛圍日益增強，導致各家大廠更難預測末端消費需求的預測。美國蘋果公司 (AAPL-US) 即將在秋天推出全新 iPhone，而汽車製造業在接下來能否彌補先前不足的產量，都是日本電子零件業接下來的重要關鍵。

摩根士丹利 MUFG 證券分析師佐藤昌司表示，各家電子零件製造商看準末端消費需求和客戶的存貨狀況，生產狀態仍維持在高水準。村田製作所先前的產能滿載，但是稼動狀態在跨入 7 月之後已調整至 9 成水準，太陽誘電 Q3 的電容器生產稼動率，也從打算從 5 月時公布的 95%，下調至約 85% 。

日本電子零件製造業在家電、PC、智慧型手機等的帶動之下，順利成長至今。隨著智慧型手機需求逐漸放緩，未來的成長動能很可能會以電動車和工廠自動化為主。

TDK 和太陽誘電都看好電動車市場，分別計劃興建全新工廠或擴廠，以增產 MLCC。但如果末端消費需求出現大幅惡化，則未來的戰略投資就很可能受到影響。