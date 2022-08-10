美股重點新聞摘要2022年08月10日

今日操盤前瞻

中國 7 月 CPI

美國 7 月 CPI、6 月批發庫存月率

美股財報 (盤後)：Coinbase(COIN)

郭明錤：蘋果 iPhone 14 供應鏈未受台海局勢影響

台海緊張局勢升溫之際，天風國際證券分析師郭明錤週二 (9 日) 推文表示，蘋果旗艦新機 iPhone 14 生產和出貨時間表沒有受到影響。閱讀全文...

元宇宙狂燒錢！Meta 公告首次發債籌 100 億美元

臉書母公司 Meta 週二 (9 日) 宣布首次債券發行中籌集 100 億美元，所得資金將用於庫藏股計畫或元宇宙等投資目的。閱讀全文...

Coinbase Q2 虧損逾 10 億美元 下修全年財測 盤後挫逾 5%

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 周二 (9 日) 公布第二季虧損超過 10 億美元，且營收遜於分析師估值，下調全年展望，令 盤後股價延續交易時間跌勢。閱讀全文...

拜登簽署晶片法案 強化半導體產業 提升對中國競爭力

美國總統拜登周二（9 日）簽署具里程碑意義的晶片法案，該法案內容包括替美國半導體生產與研究提供 527 億美元補貼，促進美國在科學與技術領域對中國的競爭力並強化國家安全。閱讀全文...

美光、輝達黯淡展望引投資人憂心 晶片類股拋售加劇

美光成為本周最新一家釋出需求放緩警訊的晶片製造商，其周二（9 日）公布的悲觀財測拖累半導體類股大幅下挫，費城半導體指數盤中一度跌逾 6%。閱讀全文...