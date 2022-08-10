美光、輝達黯淡展望引投資人憂心 晶片類股拋售加劇

美光成為本周最新一家釋出需求放緩警訊的晶片製造商，其周二（9 日）公布的悲觀財測拖累半導體類股大幅下挫，費城半導體指數盤中一度跌逾 6%。

截稿前，費城半導體指數跌幅收窄至 5.08%，暫報 2,851.72 點，30 家成分股全倒。費半跌幅為 3 周以來最大，因為投資人越來越擔心晶片製造商從近幾年來供不應求的狀況下，轉而陷入長期銷售低迷，所以紛紛逃離該產業。

輝達（Nvidia）日前公布截至 7 月底的第二季初步財報，營收僅報 67 億美元，不及分析師預估的 81 億美元，主要是受到電玩遊戲營收拖累，另一方面，超微（AMD）月初時公布的第三季財測遜於預期，預估個人電腦銷售將大幅下滑。

接連兩家晶片製造商公布一系列令人失望的財報與財測後，半導體類股嚴重影響那斯達克 100 指數走勢。該指數較 6 月低點上漲近 20%，但隨後在威騰電子（Western Digital）(WDC-US) 於 8 月 5 日公布疲弱的銷售展望，引發一輪拋售。

自此以來，那斯達克 100 指數已經連續三天下跌。截稿前，那斯達克 100 指數下跌近 150 點或近 1.2%，暫報 13,009.61 點。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，輝達與美光雙雙下調展望後，這似乎是一個對所有人都具有挑戰性的市場。

晶片設備製造商周二股價也跟著跳水，科林研發 (LRCX-US) 盤中下跌 9.65%，每股暫報 460.35 美元；應用材料 (AMAT-US) 下跌 8.74%，每股暫報 98.41 美元。先前美光曾表示由於訂單減少，計劃縮減在新工廠與設備上的支出。

本月那斯達克 100 指數表現最差的 10 檔股票中有 7 檔是晶片股，其中以邁威爾科技（Marvell Technology）(MRVL-US) 下跌 8.8% 最差，其次是科林研發與恩智浦半導體 (NXPI-US)。今年來費城半導體指數下跌 28%，相較之下那斯達克 100 指數與標普 500 指數分別下跌 20% 與 14%。

截稿前，美光 (MU-US) 盤中股價下跌 4.79%，每股暫報 58.51 美元；輝達 (NVDA-US) 下跌 4.37%，每股暫報 170.16 美元；超微 (AMD-US) 下跌 5.2%，每股暫報 94.87 美元。