投資人轉向 美國7月成長股ETF資金流入創高

自 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發以來，美國價值股 ETF 已吸引超過 1,000 億美元的資金投入，不過，這種趨勢可能正發生變化，7 月投資人對成長股 ETF 的偏好創下歷史新高。

研究公司 Strategas 藉衡量成長股 ETF 與價值股 ETF 資金流動，觀察投資人偏好。報告顯示， 7 月成長股 ETF 的資金流入額較價值股 ETF 多 93 億美元，是有記錄以來新高，顯現成長股重獲投資人青睞。

以科技股為主的那斯達克指數 7 月回報率為 12%，為 2020 年 4 月以來最佳單月表現，可能也因此激勵投資人轉向。

成長股對利率上升通常特別敏感，因為投資人是以未來的現金流來評估相關企業。近期由於經濟衰退擔憂使公債殖利率下滑，成長股也開始反彈。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 先前也指出，近期美國成長股的表現優於價值股，雖然現在就斷定價值股優於大盤的走勢已結束還為時尚早，但最近科技股的表現值得關注，如果漲勢可以持續下去，這將是一個強烈的訊號，表明市場將放下升息的擔憂，開始將注意力轉向 2023 年降息的可能性。

此外，Essaye 也表示，若科技股表現持續優於大盤，可能顯示市場對 Fed 偏鷹程度的預期已過高峰。