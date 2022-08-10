女股神：美國早已處於經濟衰退 明年有望結束

正當各界擔憂美國將在明年步入經濟衰退，方舟投資 (ARK Investment Management) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 認為衰退早已到來，且可望在明年結束。

伍德周二 (9 日) 表示：「雖然許多經濟學家和策略師一直反對 『美國正處於衰退』 的想法，並預測衰退將在明年來臨，但實際上我們認為衰退將在 2023 年結束。」

她說，雖然目前正處在相當嚴重的庫存性經濟衰退 (Inventory recession)，但她不認為會出現像 2008 年至 2009 年時期的系統性衰退和金融危機。

根據舊金山聯準銀行在 2008 年的一項研究，從 1940 年代中期到 2007 年，美國經濟衰退的平均延續時間為 10 個月，最短的甚至只有 6 個月。

伍德表示，創新可以抵禦衰退，而近期資金回流成長股正好展現這項趨勢，因為它們的成長率往往優於其他更容易受到經濟周期影響的股票。

FactSet 數據顯示，成長股上月表現勝過價值股，羅素 1000 成長指數飆升 11.9%，報酬率高於羅素 1000 價值指數的 6.5%。伍德的旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK-US) 上月也飆漲 13.2%，但今年仍遭逢慘烈損失，ARKK 周二收跌 5.45%，今年迄今跌幅約 49%。

接下來，投資人將把焦點放在周三 (10 日) 的美國消費者物價指數 (CPI)，藉此觀察聯準會 (Fed) 的貨幣政策動向。雖然市場對 7 月 CPI 看法不一，伍德仍看好通膨在未來幾個月放緩。

她表示，在她的職業生涯中，金價一直是觀察通膨的絕佳領先指標，伍德並點出銅價和能源成本下滑情況，包含近期油價表現，她認為隨著企業擺脫過剩庫存，未來幾個月的價格應會持續走低。

此外，隨著數位經濟發展，追蹤美國網路商品價格的 Adobe 數位價格指數，近期也出現下滑趨勢，伍德認為這是企業試圖解決庫存過剩問題的一大跡象。