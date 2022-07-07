近期美國成長股表現優於價值股 市場升息預期可能已觸頂

近期美國成長股的表現優於價值股，市場專家開始疑心，美國聯準會 (Fed) 偏鷹並積極升息的立場是否已觸頂。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 在週三 (6 日) 發布的一份報告中指出，雖然現在就斷定價值股優於大盤的走勢已結束，為時尚早，但最近科技股的表現值得關注，如果漲勢可以持續下去，這將是一個強烈的訊號，表明市場將放下升息的擔憂，開始將注意力轉向 2023 年降息的可能性。

此外，Essaye 也表示，若是科技股表現能夠持續好於大盤，可能顯示市場對 Fed 偏鷹程度的預期已過高峰。

成長股對利率上升通常特別敏感，因為投資人是以未來的現金流來評估相關企業。近期由於經濟衰退擔憂使公債殖利率下滑，成長股也開始反彈。

FactSet 的數據顯示，自 6 月 10 日以來，羅素 1000 成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 約上漲 0.5%，而羅素 1000 價值指數 (Russell 1000 Value Index) 同期下跌約 3.7%。

Facet Wealth 投資長 Tom Graff 表示，即將發布的第二季企業財報，應該可以讓投資人更清楚地了解公司企業在 2022 年下半年商品和服務需求的展望，以及股市的反應。

「在我們看來，如果下半年收益只是略有下降，並有望在 2023 年反彈，這對股價來說可能是一個相當不錯的發展。」Graff 說道。

貝萊德美國股票投資長 Tony DeSpirito 表示，根據統計，在遭遇經濟衰退的年中，標準普爾 500 指數企業的收益平均下跌了 13%。值得注意的是，相關數據遭到全球金融危機 (GFC) 時的數據拖累。