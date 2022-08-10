〈美股盤後〉美光財測再下修 費半下殺近5%

繼 Nvidia 前一日發布獲利預警後，美光週二 (9 日) 再度下修財測，晶片股肅殺一片，同時美債殖利率攀升，對利率敏感的成長股和科技股下滑，那指挫低 1.19%，費半暴跌 4.57%。在關鍵通膨數據公布前，投資人謹慎以對，道瓊和標普小幅收黑。

美國最新消費者物價指數 (CPI) 將於週三發布，預計 7 月 CPI 年率將由 6 月的 9.1% 高點，略降至 8.7%。分析師警告稱，如果 CPI 報告超出預期，可能會推動聯準會持續大幅度升息，並拖累近期股市的復甦力道。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會在 9 月升 3 碼機率為 70%。

政經方面，半導體利空罩頂之際，美國總統拜登週二簽署價值約 520 億美元的晶片法案 (CHIPS-plus)，為美國半導體生產和研究提供補貼，推動半導體產業與科學研究，同時促進美國對抗中國的競爭力。

俄羅斯石油管道營運商 Transneft 週二發布聲明指出，由於制裁措施導致過境費無法支付，烏克蘭管道運營商 Ukrtransnafta 自 8 月 4 日起暫停為俄油提供過境服務，經由烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克和捷克的原油運輸中斷。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.86 億例，死亡數突破 642 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，非必需消費品 (-1.54%)、資訊科技 (-1.00%) 和通訊服務 (-0.72%) 板塊表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.030%；Meta (META-US) 下跌 1.01%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.13%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.71%。

道瓊成分股漲跌互見。Nike (NKE-US) 下跌 3.41%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.96%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.17%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.84%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.3%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.27%。

費半成分股集體血染。美光 (MU-US) 下跌 3.74%；AMD (AMD-US) 下跌 4.53%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.97%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 7.58%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.78%； 高通 (QCOM-US) 下跌 3.59%。

台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.57%。

企業新聞

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 下跌 3.74% 至每股 59.15 美元。由於總經因素和供應鏈緊張，美光警告，本季 (至 8 月底) 營收恐不如其先前預測，新估營收可能落在或低於之前預測的 68 到 76 億美元區間，同時，美光宣布 2030 年前斥資 400 億美元在美國興建記憶體晶片廠。

美國知名生技公司 Novavax (NVAX-US) 暴跌 29.64% 至每股 40.28 美元。Novavax 8 月 8 日發布最新財報，第二季業績表現不佳之外，還將年度營收預估值砍半，主因是全球疫苗供應過剩和需求疲軟。

根據目前公布的財報，全球旅遊業依然表現亮眼，不過，挪威郵輪控股有限公司 (NCLH-US) 最新財報不佳，第二季入住率僅 65%，遠低於 2019 年的 107.3%，主因是受到防疫限制、郵輪上染疫數增加、勞動力短缺和需求波動等影響。挪威郵輪預測，公司要到明年同期入住率才會恢復至疫情前水平。

中概「妖股」現形，尚乘數科 (HKD-US) 跳水 47.65% 至每股 212.00 美元，連續五個交易日收低。智富融資 (MEGL-US) 下殺 89.47% 至每股 12.32 美元，跌至歷史低點。

經濟數據

美國第二季單位勞動成本季增率初值報 10.8%，預期 9.5%，前值 12.7%

美國第二季非農生產力季增率初值報 - 4.6%，預期 - 4.7%，前值 - 7.4%

美國 8 月 IBD/TIPP 經濟樂觀指數報 38.1，預期 40.2，前值 38.5

華爾街分析

Oak Associates Funds 投資長 Robert Stimpson 稱：「這確實讓人們更意識到，在美光和 Nvidia 凸顯經濟形勢惡化的情況下，市場 7 月經歷的走勢可能更像是熊市反彈。」

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 表示，在經濟衰退擔憂消退的情況下，股市表現超越其他資產後，投資人應適度減持股票。

Ally 首席市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 預估：「超預期的 CPI 報告將在本週帶給市場壓力，投資人已消化聯準會 9 月份升息 3 碼的預期，因此市場可能從容以對這份報告，但無論如何，在聯準會 9 月會議召開之前，仍需要看到另一份就業報告、更多通膨數據和傑克森霍爾央行年會。市場在未來幾週可能出現動盪。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主