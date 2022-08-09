〈財報〉難壓抑成本飆升 Spirit Airlines上季虧損

Spirit Airlines (SAVE-US) 財報顯示第 2 季虧損，強勁的旅遊需求和更高的票價仍不足以克服飆升的成本。

不到 2 周前，Spirit 宣布同意以 38 億美元的價格，出售給 JetBlue Airways (JBLU-US)，結束了 JetBlue 與 Frontier Airlines (ULCC-US) 之間長達數月的 Spirit 競購戰。

Spirit 在截至 6 月 30 日的當季淨虧損 5240 萬美元，營收較 2019 年疫情前成長近 35%，達近 13.7 億美元，與 3 年前相比，費用飆升逾 66%，燃料費用增加一倍多。

然而，乘客支付的票價費用更高，每位乘客的收入較 2019 年增加超過 24%，達 140.61 美元，與其他廉價航空公司一樣，Spirit 為旅客提供低票價，並對隨身行李和座位選擇等附加服務收取費用。

由於佛州的運能限制，Spirit 預計，本季稅前獲利率在負 1% 和正 1% 之間。今年春天，美國聯邦航空管理局 (FAA) 表示將增加更多的空中交通管制，以應對該州激增的交通量。

Spirit Airlines、JetBlue Airways 和其他主要航空公司都已撤回其成長目標計畫，尤其是今年由於人員短缺問題。

即使如此，Spirit 表示，與 2019 年同期相比，第 2 季的航班量增加近 10%，計畫在第 3 季將再增加 14%，在第 4 季增加 25%。