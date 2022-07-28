Spirit、Frontier兩大廉航聯姻破局 捷藍航空有望出線

Spirit Airlines 與 Frontier 集團周三 (27 日) 宣布取消協議，這樁原先有望催生全美最大廉航的合併交易正式宣告破局，同樣參與競購 Spirit 的捷藍航空可望出線。

Spirit 和 Frontier 透過線上直播共同宣布這項消息，Spirit 也表示將繼續和 JetBlue 談判，盡快更新進度。

Spirit 執行長 Ted Christie 表示：「我們對不得不終止合併案感到失望。展望未來，Spirit 董事會將繼續於 JetBlue 聯繫溝通，為公司和股東尋求最佳路徑。」

隨著併購交易破局，Spirit 必須向 Frontier 支付 2500 萬美元的合併相關費用，且根據交易條款，若 Spirit 在未來 12 個月內與 JetBlue 或任何其他競購公司達成另一項合併協議，必須額外向 Frontier 支付 6900 萬美元。

消息傳出後，Spirit Airlines(SAVE-US) 週三盤後漲逾 2%，Frontier 集團 (ULCC-US) 跌 1.3%，捷藍航空 (JBLU-US) 持平。

在國內航空業深受人力和飛機供應短缺所擾之際，捷藍航空將 Spirit 視為拓展國內業務的機會，因此積極尋求併購，上月底更將報價抬高至 37 億美元。

路透援引的知情人士透露，捷藍航空和 Spirit 的談判進展順利，有機會在未來幾周內達成協議。

一旦成功拿下 Spirit，捷藍航空將接手現成的飛機和機師，重塑國內旅遊格局，有助於其和美國航空、聯合航空等大型航空業者抗衡。