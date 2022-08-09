美國在養牛隻縮減中 預示牛肉價格繼續上漲

經濟學家表示，由於氣候乾旱和飼料成本高昂，牧場業主正在減少在養牛群，導致之後數年牲畜供應吃緊，面對通膨飆升的美國消費者，恐將面臨牛肉價格繼續攀升的痛苦。

牛隻數量下降，加上其他生產費用成本高昂，說明了為什麼雖然最近穀物價格跌至俄烏戰爭以來的最低水平，卻不會立即轉化為雜貨店食品價格的下降。烏克蘭是全球玉米和小麥生產大國。

飼料是養牛的最大成本項目，因此較低的穀物價格通常有助降低肉類價格。但是像泰森食品公司 (TSN-US) 這樣的肉類公司財報獲利低於預期，當可供屠宰的動物數量減少時，食品公司必須支付更高價的原料。肉品加工廠商，也在為勞動力、燃料和其他物品支付更多費用。

美國農業局聯合會 (AFBF)) 經濟學家尼爾森 (Bernt Nelson) 說：「這些穀物的價格與肉類櫃檯的產品價格之間，確實存在很大差距。」

在烏克蘭戰爭引發對全球供應的擔憂之後，玉米期貨價格自 4 月觸及 10 年高點以來已下跌 26%。價格仍較一年前上漲 9%，約為每蒲式耳 6 美元。

較低的價格有利牲畜生產商，不過美國政府數據顯示，至 7 月 1 日止，牧場業主已經將在養牛群數量較去年同期減少約 2%，約為 7 年來最低水平。

泰森食品公司新鮮肉類總裁米勒 (Shane Miller) 財報電話會議上表示，由於乾旱，生產商可能會少養更多牛。CEO 金恩 (Donnie King) 預計牛隻和牛肉的價格將在 2023 年和 2024 年上漲。

美國政府數據顯示，牛絞肉價格已較去年上漲 10%。不斷上漲的牛肉成本侵蝕了肉類加工商從高價中可分得的利潤。

泰森財報顯示，其牛肉部門調整後營業獲利率在 4 月至 6 月當季從上季的 12.7% 和去年同期的 22.6% ，降至 10.2%，而活牛成本增加約 4.8 億美元。該公司表示，獲利率將進一步下降至 5% 至 7%。

分析人士說，隨著牧場業主將更多動物送去屠宰，而不是進行繁殖，獲利和肉類供應可獲暫時的提振。但經濟學家表示，消費者最終會吃到更少牛肉。

肉類包裝高管表示，部分消費者正在轉向雞肉或更便宜的牛肉，以降低食品成本。不過，泰森表示，牛肉需求依然強勁，由於價格下滑，上季銷量成長了 1.3%。

愛荷華州立大學經濟學家舒茲 (Lee Schulz) 說：「即使飼料價格可能會有所緩解，但這種需求將使牛肉價格保持在原來的水平。」

其他肉類選擇也變得更加昂貴。泰森表示，上季雞肉價格較去年同期飆升 20.1%。與此同時，數據公司 Urner Barry 表示，由於零售需求強勁以及禽流感爆發導致蛋雞死亡，白雞蛋的批發價格在 7 月 21 日創下每打 3.40 美元的歷史新高。