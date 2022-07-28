終於拍板定案 捷藍航空收購Spirit 成全美第五大航空公司

在廉價航空公司 Spirit Airlines (SAVE-US) 結束與 Frontier Airlines (ULCC-US) 的合併協議數小時後，JetBlue Airways (JBLU-US) 周四 (28 日) 達成收購 Spirit Airlines 協議。

JetBlue Airways 表示，將以每股 33.50 美元的現金收購 Spirit。

如果獲得監管機構批准，在收購 Spirit 完成後，JetBlue Airways 將成為美國第五大航空公司，而 Frontier 將成為美國最大的廉航公司。

JetBlue 在 4 月出人意料地宣布以全現金收購 Spirit，讓 Spirit 與廉航同業 Frontier 合併的計畫遭到質疑。幾個月來，Frontier 和 JetBlue 為爭取 Spirit 而各自提高報價。直到最初與 Frontier 合併的計畫在周三 (27 日) 破裂後，讓 JetBlue 擁有最後談判權。

Spirit 表示，它計畫在結束與 Frontier 的合併協議後繼續談判，將自己出售給 JetBlue。

JetBlue 高管數月來一直認為，收購 Spirit 將有助於與控制美國大部分市場的美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 等大型航空公司競爭，並可獲得更多空中巴士噴氣式飛機和機師來實現快速成長；而客機和機師在當前更是供不應求。

Spirit 之前曾拒絕 JetBlue Airways 的出價，表示即使達成交易也不太可能得到監管機構的批准，部分原因是 JetBlue Airways 與美國航空結盟，讓美國司法部在去年起訴阻止這項結盟計畫。

這項交易仍面臨監管部門批准的高障礙。

交易宣布後，Spirit 股價在周四盤前交易上漲約 4%，而 JetBlue Airways 則下跌 0.1%。