〈台幣〉連7天測試30元大關 量縮微升收29.99元

〈台幣〉連7天測試30元大關 量縮微升收29.99元。(圖：AFP)
〈台幣〉連7天測試30元大關 量縮微升收29.99元。(圖：AFP)

外資近來小幅賣超台股並偏向匯出，新台幣兌美元匯率已經連續第七天在盤中測試 30 元大關，但央行捍衛匯價態度強烈，今 (9) 日再度由貶轉升，重回 29 字頭，終場收在 29.99 元，微升 0.6 分，台北外匯市場成交量能低迷，僅 7.52 億美元。

新台幣兌美元匯率已經連續第七天在盤中測試 30 元，市場觀望氣氛濃厚，今天匯價最高來到 29.986 元、最低 30.033 元，仍呈區間震盪格局，終場以 29.99 元作收，小升 0.6 分，台北外匯市場成交值 7.52 億美元，元太外匯市場成交值 3.575 億美元。

美國上周五公布 7 月非農數據意外強勁，就業總人口和失業率雙雙回到疫情前水準，緩解外界對於經濟衰退的擔憂，也提振對聯準會更積極升息的預期，投資人接下來將注意力轉向企業財報，以及周三即將公布的最新通膨數據。

台股今天早盤遇壓，失守萬五大關，不過，多頭下半場展開反攻，航運、金融扮演撐盤要角，電子權值股跌勢也收斂，加權指數終場上漲 29 點，收在 15050 點，守住 5、10 日線。三大法人呈現土洋對作，外資持續賣超 39.16 億元，投信則寫下連 33 買史上第二長的紀錄。 

觀察今天主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.13%，韓元升值 0.14%，日元人民幣歐元約升值 0.06-0.08%，新台幣微升 0.02%，新加坡幣則在平盤遊走。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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