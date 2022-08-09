〈紐約匯市〉投資人靜待CPI報告 美元回軟 澳紐幣強彈

隨著美債殖利率下滑，美元指數周一 (8 日) 走軟，回吐上周公布非農報告後的部分漲幅，投資人接著關注周三 (11 日) 的通膨數據，尋找聯準會 (Fed) 下一步行動的相關線索。澳幣、紐元強彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%，報 106.39。

美國上周五公布 7 月非農意外強勁，就業總人口和失業率雙雙回到疫情前水準，緩解外界對於經濟衰退的擔憂，也提振對聯準會更積極升息的預期。樂觀情緒延續之下，美股周一開高，並隨著投資人將注意力轉向企業財報，在震盪交易中走低。

Refinitiv 數據顯示，美債殖利率在上周五飆漲後回落，交易員預估，聯準會在 9 月會議上升息 3 碼的機率為 69%。

市場正在等待周三的美國消費者物價指數 (CPI)，路透調查分析師預期，7 月 CPI 年增率料自前一月的 9.1% 降至 8.7%。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示：「因美元的疲軟走勢與貨幣市場的鴿派重定價不同調，由 CPI 帶動美元上漲的門檻正在降低。」

三菱日聯金融外匯分析師認為，美元仍受經濟數據和央行官員鷹派言論支撐，官員言論鼓勵市場參與者延後對貨幣政策轉向鴿派的預期。聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周末暗示 9 月可能再升息 3 碼。

被視為風險晴雨表的貨幣漲勢強勁，澳幣兌美元升 1.05% 至 0.6982 美元，紐元兌美元漲 0.79% 至 0.6286 美元。

歐元漲 0.12% 至 1.0193 美元，英鎊兌美元小漲 0.1% 至 1.2081 美元。英國外交大臣特拉斯 (Liz Truss) 預計下月接任首相職位，她曾表示，上任後將加強對英國央行的審查。

加幣在油價反彈和大幅升息押注之下，周一自近 3 周低點反彈，兌美元匯率上漲 0.56% 至 1.2857 加幣，一甩上周五盤中的低迷走勢。即使就業報告慘淡，貨幣市場認為，加拿大央行在 9 月升息 3 碼的機率仍有約 67%。

Shaun Osborne 在內的豐業銀行 (Scotiabank) 策略師指出，加拿大就業增長基本趨勢穩健，因此就算部分報告表現疲軟，也不會顯著緩解央行對於勞動力市場非常吃緊的擔憂。

截至台灣時間周二 (9 日) 約 6:00 價格：