調查：近7成的美國人認為美國經濟正在惡化

Ipsos 民意機構在週日 (7 日) 公布的一項民意調查顯示，有將近 7 成的美國人認為美國經濟正在惡化，創下金融危機以來新高。

針對 665 名美國成年人的調查報告顯示，有高達 69% 的美國人認為國家經濟正在惡化，創下 2008 年全球金融危機以來的新高，僅有 12% 的人認為經濟正在好轉，另外 18% 的人認為美國經濟保持不變。

此外，在美國中期選舉前三個月，僅有 37% 的美國人贊成美國總統拜登對經濟復甦的處理政策方式，僅有 29% 的美國人贊成拜登政府應對通膨的方式。

瑞士信貸分析師 Zoltan Pozsar 表示，通膨現在是一個結構性問題，而不是一個週期性問題。他不認為通膨即將觸頂，抑或是美聯準會 (Fed) 的鷹派立場將要結束。相反地，他預期美國需要為所謂「L 型衰退」做好準備，經濟低迷將較預期更深、更長久。

Pozsar 指出，Fed 可能需要將利率提高到 5% 或 6%，並且在一段時間內維持在該水平，以冷卻消費者需求，從而使需求和供應緊縮相匹配。

花旗集團首席全球經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 將經濟衰退的可能性定為 50%，他認為 Fed 升息和高通膨的完美風暴，正日益對消費者支出和經濟產出構成壓力。「全球經濟繼續受到嚴重供應衝擊的影響，這些衝擊正在推高通膨並壓低成長。」