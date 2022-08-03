Fed布拉德：未來會繼續升息 美國不會出現經濟衰退

聖路易斯聯邦儲備銀行 (Fed) 行長布拉德 (James Bullard) 周三 (3 日) 表示，Fed 將繼續升息，直到看到確切的證據證明通膨正在下降。

這位 Fed 官員表示，隨著 Fed 繼續與 1980 年代初以來的最高通膨水平抗衡，他預計今年利率將再增加 1.5 個百分點左右。

布拉德在接受 CNBC 訪問時表示，「利率可能需要在更長的時間內保持較高水平，才能獲得證據證明，通膨實際上在各個方面都在扭轉，且以令人信服的方式走低，而不是閃現的走低。」

他這種持續升息的論調與本周其他 Fed 官員的說法一致，包括克利夫蘭行長梅斯特 (Loretta Mester)、芝加哥行長埃文斯 (Charles Evans) 和舊金山行長戴利 (Mary Daly)。他們周二 (2 日) 都表示，對抗通膨的鬥爭遠未結束，需要進一步收緊貨幣政策。

布拉德和梅斯特都是今年制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員。FOMC 上周批准將基準借貸利率連續第二次上調 0.75 個百分點。

按照布拉德的說法，聯邦基金利率將在年底前繼續上升至 3.75%-4% 的範圍內。自 2022 年由接近零開始升息後，該比率現在已達到 2.25%-2.5% 的範圍。

消費者物價指數 (CPI) 年增率達 9.1%，為 1981 年 11 月以來的最高水平。即使剔除通膨的高點和低點，正如達拉斯 Fed 所做的「修剪均值」估計，通膨率仍達 4.3% .

布拉德說：「必須看到全面的令人信服的證據、數字和其他核心通膨指標，所有這些都下降，我們才能感覺到我們已完成工作。」

這次升息正值美國經濟成長放緩之際，美國國內生產總值 (GDP) 連續 2 季出現負成長，這是經濟衰退的常見定義。然而，布拉德表示，經濟並未真正陷入衰退。

他說，「現在不是經濟衰退。我們的確有兩季的 GDP 負成長。但在某種程度上，經濟衰退是種客觀看法。」「以今年上半年的就業成長來看，很難說會出現衰退。失業率持平在 3.6%，也很難說經濟衰退。」

他補充說，今年下半年經濟應該會出現相當強勁的成長，即使就業成長可能會放緩至長期趨勢。《道瓊》估計，7 月非農就業人數預計將增長 25.8 萬人。

即使成長趨勢放緩，市場仍預計 Fed 將在 9 月升息 0.5 個百分點，但連續三次升息 0.75 個百分點的可能性正在上升。市場也預計，11 月和 12 月都會升息，到年底基準聯邦基金利率將達到 3.25%-3.5% 的範圍，低於布拉德的目標。