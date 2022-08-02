美銀：美股尚未觸底 經濟衰退會讓情況變得更糟

美國銀行周一 (1 日) 警告，標普 500 指數 7 月份飆升，削弱了其修正幅度，但實際上尚未觸底。

美股標普 500 指數 7 月彈升 9.1%，其中非必需消費品類股大漲 17%。先前因消費者擔心高通膨對消費者的影響，以及經濟衰退的可能性，造成這一類股多數時間下挫。

這波反彈也幫助標普 500 指數今年跌幅降至約 13%，重回 4100 的水準。

美銀發布報告認為，過去 3 周，標普有 71% 的成分股公司發布財報，平均取得 3% 的「穩健成長」，預計每股純益為 56.87 美元，高於市場預期的 55.35 美元。

美銀美國股票策略主管 Savita Subramanian 指出，整體來看，這一結果好於預期，尤其是高於共識的業績指引數量，多於低於共識的指引，這是最大的驚喜。

但她強調，現在仍處於低迷和預估下調的早期階段，6 月的低點明顯不會是谷底。

Subramanian 解釋，在前 5 次經濟衰退中，標普 500 指數幾乎都是在獲利預期下調後才觸底。「但如今，下調預期才剛剛開始，遠期每股收益仍較市場峰值高出 7%」。

她說：「此外，熊市總是在聯準會降息之後結束，這可能至少需要 6 個月的時間，也就是 2023 年第三季。」

美銀認為，所有各項因素都顯示，認定股市觸底為時尚早。除此之外，還有令人擔憂的跡象，表明未來的經濟衰退，可能會讓投資者的情況變得更糟。