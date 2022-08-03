分析師：美國經濟陷入L型衰退 才有望抑制通膨

瑞士信貸分析師 Zoltan Pozsar 表示，他認為此次通膨是結構性問題，美國經濟可能必須停留在衰退中更長時間，才有望壓低物價。

Pozsar 說，他不認為通膨即將觸頂，抑或是美聯準會 (Fed) 的鷹派立場將要結束。相反地，他預期美國需要為所謂「L 型衰退」做好準備，經濟低迷將較預期更深、更長久。

Pozsar 表示，通膨現在是一個結構性問題，而不是一個週期性問題，可以把這場經濟戰想像成消費導向的西方與生產導向的東方之間的鬥爭。

他指出，供應中斷加劇主要是由於俄烏戰爭和中國嚴格防疫封鎖措施的影響。市場並未仔細思索，戰爭恐怕是難以預測的。通膨不僅僅由過往事件造成，未來也可能出現新的通膨衝擊，像是新一波的制裁、原物料武器化、或是更多供應鏈問題。

Pozsar 指出，Fed 可能需要將利率提高到 5% 或 6%，並且在一段時間內維持在該水平，以冷卻消費者需求，從而使需求和供應緊縮相匹配。

花旗集團首席全球經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 將經濟衰退的可能性定為 50%，他認為 Fed 升息和高通膨的完美風暴，正日益對消費者支出和經濟產出構成壓力。「全球經濟繼續受到嚴重供應衝擊的影響，這些衝擊正在推高通膨並壓低成長。」

摩根士丹利執行長 James Gorman 也表示，美國經濟衰退的風險上升到約 50%，通膨並非暫時性，Fed 將須比他們想像的更快行動。經濟衰退風險存在。