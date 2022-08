全球通膨觸頂？紐西蘭通膨預期兩年來首次下滑

紐西蘭儲備銀行(Reserve Bank of New Zealand)周一(8 日)公布的季度上葉預期調查(Survey of Business Expectations)顯示,第三季兩年期通膨預期降至 3.07%,低於第二季的 21 年高點 3.29%,也是 2020 年年中以來首次下滑。

數據公布後,紐西蘭儲備銀行下周升息 3 碼(75 個基點)預期快速降溫。目前市場普遍預估,紐西蘭央行將在下周連續第四次升息 2 碼(50 個基點),將官方現金利率上調至 3%。

由於投資人押注紐西蘭央行將在未來幾季放慢升息步伐,紐西蘭兌美元匯率承若是震盪走勢。

紐西蘭儲備銀行從去年 10 月以來以升息 6 次,但通膨未見緩和。數據顯示,紐西蘭今年第二季整體通膨率飆升至 7.3%,創 32 年來最高紀錄,加劇央行打壓通膨壓力,先前央行將通膨設定在 1%-3% 區間。

紐西蘭 ASB 銀行經濟學家 Mark Smith 指出,雖然今天數據讓紐西蘭央行感到安心,但其可能仍在下周升息 2 碼,直到確信通膨已獲控制,而這也將替 2024 年開始降息鋪平道路。

另外,雖然兩年期預期小幅下降,但其他通膨預期幾乎沒有改變。一年通膨預期為 4.86%,幾乎持平第二季的 4.88%,五年期通膨預期從 2.42% 降至 2.33%,十年期通膨預期從 2.13% 降至 2.11%。

全球通膨真的要觸頂?

自大宗商品市場開始回落,市場便頻頻做出全球通膨預期即將觸頂的預期。在通膨最大推手油價跌破 90 美元後,花旗策略師繼續唱空,稱隨著期油需求下降與供應增加,預料油價還會繼續大幅下跌。

食品通膨也出現見頂訊號,聯合國數據顯示,糧農組織食品價格指數 7 月為 140.9,年減 13.3(8.6%),連續四個月下行,指數跌至今年 1 月以來最低點。

房市也出現降溫跡象,近幾個月十國集團(G10)大部分國家的房價出現大幅下跌,如澳洲、加拿大與紐西蘭,另一些國家房價雖未下滑,但漲幅卻大幅放緩,如美國 6 月房價的漲幅程度為 1970 年來最大。

這些訊號都在在暗示全球通膨即將觸頂,不過隨美國一項重磅經濟指標公布,通膨觸頂願景化為泡影。

7 月非農報告出爐前,多數經濟學家預估美國通膨在聯準會(Fed)升息風暴中降溫。7 月 ISM 製造業與服務業指數的價格指數均創兩年新低,暗示通膨即將觸頂。

然而,7 月非農新增就業人數繼續大幅超過預期,創今年 2 月以來最大,失業率小幅下滑,薪資增幅同樣強勁。

華爾街日報記者 Nick Timiraos 表示,7 月就業數據打破經濟放緩的預期,將讓 Fed 在下個月的聯邦市場公開委員會(FOMC)會議上更難放慢升息步伐。

不過美國 7 月通膨到底如何,還需靜待周三(10 日)公布的 7 月消費者物價指數(CPI)數據。