全球通膨觸頂？紐西蘭通膨預期兩年來首次下滑

紐西蘭儲備銀行（Reserve Bank of New Zealand）周一（8 日）公布的季度上葉預期調查（Survey of Business Expectations）顯示，第三季兩年期通膨預期降至 3.07%，低於第二季的 21 年高點 3.29%，也是 2020 年年中以來首次下滑。

數據公布後，紐西蘭儲備銀行下周升息 3 碼（75 個基點）預期快速降溫。目前市場普遍預估，紐西蘭央行將在下周連續第四次升息 2 碼（50 個基點），將官方現金利率上調至 3%。

由於投資人押注紐西蘭央行將在未來幾季放慢升息步伐，紐西蘭兌美元匯率承若是震盪走勢。

紐西蘭儲備銀行從去年 10 月以來以升息 6 次，但通膨未見緩和。數據顯示，紐西蘭今年第二季整體通膨率飆升至 7.3%，創 32 年來最高紀錄，加劇央行打壓通膨壓力，先前央行將通膨設定在 1%-3% 區間。

紐西蘭 ASB 銀行經濟學家 Mark Smith 指出，雖然今天數據讓紐西蘭央行感到安心，但其可能仍在下周升息 2 碼，直到確信通膨已獲控制，而這也將替 2024 年開始降息鋪平道路。

另外，雖然兩年期預期小幅下降，但其他通膨預期幾乎沒有改變。一年通膨預期為 4.86%，幾乎持平第二季的 4.88%，五年期通膨預期從 2.42% 降至 2.33%，十年期通膨預期從 2.13% 降至 2.11%。

全球通膨真的要觸頂？

自大宗商品市場開始回落，市場便頻頻做出全球通膨預期即將觸頂的預期。在通膨最大推手油價跌破 90 美元後，花旗策略師繼續唱空，稱隨著期油需求下降與供應增加，預料油價還會繼續大幅下跌。

食品通膨也出現見頂訊號，聯合國數據顯示，糧農組織食品價格指數 7 月為 140.9，年減 13.3（8.6%），連續四個月下行，指數跌至今年 1 月以來最低點。

房市也出現降溫跡象，近幾個月十國集團（G10）大部分國家的房價出現大幅下跌，如澳洲、加拿大與紐西蘭，另一些國家房價雖未下滑，但漲幅卻大幅放緩，如美國 6 月房價的漲幅程度為 1970 年來最大。

這些訊號都在在暗示全球通膨即將觸頂，不過隨美國一項重磅經濟指標公布，通膨觸頂願景化為泡影。

7 月非農報告出爐前，多數經濟學家預估美國通膨在聯準會（Fed）升息風暴中降溫。7 月 ISM 製造業與服務業指數的價格指數均創兩年新低，暗示通膨即將觸頂。

然而，7 月非農新增就業人數繼續大幅超過預期，創今年 2 月以來最大，失業率小幅下滑，薪資增幅同樣強勁。

華爾街日報記者 Nick Timiraos 表示，7 月就業數據打破經濟放緩的預期，將讓 Fed 在下個月的聯邦市場公開委員會（FOMC）會議上更難放慢升息步伐。

不過美國 7 月通膨到底如何，還需靜待周三（10 日）公布的 7 月消費者物價指數（CPI）數據。