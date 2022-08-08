美銀：就業市場熱度創金融危機以來新高 但Fed政策將抑制升溫

美國銀行表示，目前美國的就業市場熱度超越 2008 年金融危機爆發前夕，不過，成長動能已放緩，聯準會 (Fed) 的行動可能會抑制就業市場升溫。

美國上週五 (5 日) 公布的非農就業數據強勁，超過市場普遍預期，7 月新增就業人數 528,000 人，約是預測的 2 倍。

美銀的就業市場狀況指標 (BofA Indicator of US Labor Market Conditions) 表明，當前就業市場狀況比前兩次經濟成長高點時更熱。在 2001 年 4 月開始經濟衰退前的 9 個月內，該指標也一直處於高點，在 2008 年 1 月金融危機爆發前 9 個月，該指標也達到頂峰。

報告指出，目前數據顯示，就業市場狀況仍處在有史以來最火熱情況，不過成長趨勢正在減弱，Fed 收緊貨幣政策確實拖累勞動力市場活動。

隨著 Fed 繼續激進政策，美銀預估 Fed 將難以實現軟著陸，就業市場將不得不降溫，以恢復物價穩定。由於沒有跡象表明 Fed 將放鬆鷹派立場，美國經濟很可能會在 2022 年下半年進入溫和衰退。

美國就業市場火熱，似乎證實了 Fed 觀點，即經濟有彈性，可以承受更激進升息，讓市場篤定聯準會將走向更激進升息之路。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會在 9 月 20 日至 21 日召開下次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議時，升息 3 碼的可能性為 80%，高於週四的 34%。有 30.5% 的機率會升息 2 碼。