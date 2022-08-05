馬斯克：美國經濟將溫和衰退18個月 必要時特斯拉將回購股票

在周四 (4 日) 舉行的特斯拉 (TSLA-US) 2022 年股東大會上，投資人向 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 詢問該公司未來幾年打算如何花錢，以及他對全球經濟前景的看法。

馬斯克開玩笑地說，「做出宏觀經濟預測是災難的根源」，但仍然估計「我們已經過了通膨高點」，可能會看到「相對溫和的衰退」，大約會持續 18 個月。

他的立論基礎是根據特斯拉被要求為製造電動車所需的材料和商品支付的商品價格。

馬斯克說：「我們的確對隨著時間演進而對價格走勢有相當多的了解，因為在製造數百萬輛汽車時，必須提前幾個月購買商品。」

2022 年第 2 季，俄羅斯對烏克蘭的戰爭和中國持續的新冠疫情阻礙了特斯拉上海廠的發展，並加劇了整個汽車業的供應鏈混亂、零件短缺和勞動力問題。

馬斯克還被問及特斯拉未來幾年會如何運用其資金。這位 CEO 表示，特斯拉將重點放在增加資本支出和研發支出，「在不浪費的情況下盡可能快地增加」。他補充說，「股票回購也是可能的」，這將取決於特斯拉未來的現金流情況。

同時也是 SpaceX CEO 的馬斯克表示「暫時還不想承諾」特斯拉回購股票，但某種不可抗力事件可能會改變這種情況。不過，他重申，如果特斯拉未來的現金流看起來很穩健，而且世界「相對穩定」，那麼「股票回購就會端上檯面」。

總體來說，特斯拉的目標是 2030 年時年產 2000 萬輛汽車，這是個崇高的目標。馬斯克表示，他認為這將需要大約十幾家工廠，每家工廠每年生產 150 萬至 200 萬輛。

目前特斯拉在上海、加州 Fremont、德州奧斯汀和德國柏林市郊經營整車組裝廠。它還在內華達州 Sparks 與日本松下聯合經營一家工廠生產電池。

馬斯克周四表示，特斯拉最近第 300 萬輛汽車下線，並希望在今年稍後時宣布新廠地址。

與此同時，馬斯克透露，該公司內華達州每周僅回收 50 個汽車電池組，並解釋說這個數字如此之低，因為特斯拉汽車的大多數電池組今天仍在使用中。

在股東大會上，這位名流 CEO 還重申他過去的承諾，包括特斯拉正在接近「達成全自動駕駛」的目標，並提供一款能夠作為自動駕駛出租車運行的自駕車，無需任何司機操控方向盤。

他向股東們徵求下一家工廠地址的意見，許多人大喊「加拿大」。為此他對似乎滿是散戶的與會股東們大加讚許，說他們比華爾街分析師在內的金融專業人士更了解公司，這讓股東們感到十分開心。

但他也向股東透露了一些令人失望的消息，重申特斯拉的目標是在 2023 年年中生產 Cyber​​truck，但無法以 2019 年原型車的相同規格和價格出售。

對於 Cyber​​truck 預期的高價，馬斯克說：「我認為無法預料會出現這種水平的通貨膨脹。」特斯拉將在德州奧斯汀廠「未來幾個月內開始安裝生產設備、工具和所有設備」。

馬斯克也在會上吹噓，說特斯拉和他的回收再使用火箭公司 SpaceX 是當今工科學生最想工作的兩個選擇。他說，特斯拉去年收到 300 萬份工作申請。他還透露，「如果他們願意，我們也允許人們從一家公司換到另一家公司。」