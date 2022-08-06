美公司債市場回溫 Meta發債初試啼聲吸引三倍認購

美國多家企業在 8 月第一周排隊等著發債，無論是藍籌股還是垃圾級評等的企業，都希望抓住殖利率比前些日子和緩的機會，重返債市募集資金。

本周擁有投資級債信的企業共發行超過 560 億美元的債券，是 3 月以來最忙碌的一周，而且幾乎是交易商上周預測金額的兩倍。

上述所有發債企業中，最引人矚目的是 Meta(META-US)，首次發行公司債就募集到 100 億美元。蘋果 (AAPL-US)、英特爾 (INTC-US) 也在本周稍早發債。

Meta 是美國科技業中唯一未曾發債的重量級企業。知情人士透露，Meta 周四 (4 日) 發行的債券分四批發行，時間最長的一批為 40 年，殖利率比美國公債高 1.65 個百分點，略低於一開始討論的 1.75 至 1.8 個百分點。據悉市場對 Meta 發債反應熱烈，認購需求一度超過 300 億美元。

Meta 發債初試水溫，市場反應強勁。(圖: AFP)

垃圾債市場則有線電視業者 Charter Communications(CHTR-US) 和天氣管理服務商 Advisor Group Holdings，兩家公司周四當天共標售出 20 億美元債券，比整個 7 月發債額還高，且因投資人反應熱烈，兩家公司都提高發債規模。

企業發債，主要著眼點是籌資成本在過去一個月來持續下滑。高評級公司債平均殖利率在周四報 4.33%，是 6 月初以來最低。垃圾級公債債的平均殖利率為 7.55%，也是數周以來的低點。

投資人日益盼望美國經濟可以免於步入衰退。美國勞工部周五 (5 日) 公布，7 月非農就業人口新增 52.8 萬，是預期增幅的兩倍，失業率下降 0.1 個百分點至 3.5%，是疫情爆發前的低點，顯示就業市場強健。

根據摩根大通本周稍早公布的報告，股票、信用和利率市場預測顯示，美國經濟陷入衰退的機率已從 6 月調查的 50% 降為 40%。

7 月非農強勁料促使 Fed 繼續大幅升息，企業恐將面臨更高的籌資成本 (圖: AFP)

值得注意的是，強勁的就業市場雖然可以支撐消費支出，但也讓美國聯準會 (Fed) 更有理由繼續激進升息以壓制通膨。若央行升息，將推升企業的借貸成本。

此外，企業發債雖然踴躍，但仍有侷限，槓桿貸款的發行量相對低落，9 月的大型交易預估寥寥可數。

儘管如此，投資人資金正在回流公司債基金。Refinitiv Lipper 的數據顯示，8 月 3 日為止的一周，投資級債券基金吸引 12.2 億美元流入，中止連續 18 周、共計 740 億美元的資金外流，此外，垃圾級債券基金也連兩周吸引資金流入，合計約流入 78 億美元。