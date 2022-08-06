通膨反成助力 零工經濟股Lyft、Uber創史上最大單周漲幅

零工經濟公司 Uber、Lyft、DoorDash 和 Airbnb 本周發布的季度財報顯示需求強勁，帶動股價大漲。

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 本周大漲 46%，同業 Uber (UBER-US) 勁揚 37%，兩家均創下有史以來最高單周漲幅。外賣服務公司 DoorDash (DASH-US) 本周大漲 15%；Airbnb (ABNB-US) 連續第三周上升，本周漲幅 5.5%。

零售業在內的其他產業遭通膨重創之際，零工經紀公司卻能在消費者市場抵抗通膨壓力，令投資者備受鼓舞。

這也有利美國生鮮雜貨配送平台 Instacart 推行首次公開發行 (IPO)。Instacart 今年 5 月秘密申請 IPO，儘管該公司不得不降低其私人市場估值。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，他注意到消費者支出從零售轉向服務的變化，通膨甚至可能有幫助，因為消費者想方設法增加收入，所以 Uber 駕駛人數已見增加。

與此同時， Airbnb 創下有史以來單季最多訂房晚數的紀錄；DoorDash 訂單總數也大增至創歷史新高；Lyft 雖然仍處於淨損，但卻公布有史以來最高的調整後獲利。

零工經濟公司本周公布的亮點