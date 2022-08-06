通膨反成助力 零工經濟股Lyft、Uber創史上最大單周漲幅

零工經濟公司 Uber、Lyft、DoorDash 和 Airbnb 本周發布的季度財報顯示需求強勁，帶動股價大漲。
共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 本周大漲 46%，同業 Uber (UBER-US) 勁揚 37%，兩家均創下有史以來最高單周漲幅。外賣服務公司 DoorDash (DASH-US) 本周大漲 15%；Airbnb (ABNB-US) 連續第三周上升，本周漲幅 5.5%。
零售業在內的其他產業遭通膨重創之際，零工經紀公司卻能在消費者市場抵抗通膨壓力，令投資者備受鼓舞。
這也有利美國生鮮雜貨配送平台 Instacart 推行首次公開發行 (IPO)。Instacart 今年 5 月秘密申請 IPO，儘管該公司不得不降低其私人市場估值。
Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，他注意到消費者支出從零售轉向服務的變化，通膨甚至可能有幫助，因為消費者想方設法增加收入，所以 Uber 駕駛人數已見增加。
與此同時， Airbnb 創下有史以來單季最多訂房晚數的紀錄；DoorDash 訂單總數也大增至創歷史新高；Lyft 雖然仍處於淨損，但卻公布有史以來最高的調整後獲利。
零工經濟公司本周公布的亮點
- Uber 公布季度營收 80.7 億美元，遠高於分析師預期的 73.9 億美元。Khosrowshahi 表示，Uber 司機本季的參與度達到疫情後另一個高點。
- Lyft 活躍司機人數大增 16%，達 1990 萬人，創下新冠疫情開始以來最高紀錄。
- DoorDash 公布每股虧損較預期擴大，但營收優於預期，且訂單總數年增 23% 至 4.26 億份，創歷史新高。
- Airbnb 連續第三周上漲，該公司周二公布第二季獲利高於預期、營收符合預期。跨境旅行的訂房晚數超越疫情大流行前的水準，且較去年同期增加一倍。