跟進蘋果 傳Meta也將發債券籌資 激勵股價漲逾5%

臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 周三 (3 日) 收漲逾 5% ，因為報導稱該公司可能成為最新一家轉向債券市場籌資的科技公司。

《彭博》周三援引知情人士消息報導，Meta 已要求銀行與投資者舉行會議，可能安排首次債券發售。

Meta 周三上漲 8.61 美元或 5.37%，收每股 168.80 美元。S&P 500 指數上升 1.5%、科技股加權的那斯達克綜合指數收高 2.5%，而道指上升 1.3%。

Meta 發言人拒絕對《巴隆商周》的提問發表評論，也不願證實該報導。

Meta 上周在提交美國證券交易委員會 (SEC) 的季度文件中表示：「我們不斷評估我們的流動性和資本資源，包括取得外部資金的途徑，以確保能為未來的資本需求供應資金。」

國際信評機構穆迪周三授予 Meta A1 信用評級，稱該公司的前景和財務基本面穩定。然而，據《彭博》報導，Meta 是 S&P 500 指數成分股中，18 家沒有未償短期或長期債務（不包括租賃債務）的公司之一。

Mahoney 資產管理公司執行長 Ken Mahoney 表示：「他們一直不轉向債市，這是非常不尋常的。」

公司發行債券的原因很多，例如蘋果 (AAPL-US) 周一宣布發行債券，打算將收益用於執行庫藏股；英特爾 (INTC-US) 發行 5 批共計 60 億美元債券，其中 12.5 億美元綠色債券用以資助可持續發展項目和一般企業用途，例如未償債務再融資。

Sit 固定收入顧問公司副總裁 Bryce Doty 表示：「科技公司不時利用債券市場來優化其資本成本，這非常有道理，尤其是他們股價脫離高點的時候。」

目前尚不清楚 Meta 將如何使用潛在債券發行的收益，但因為該公司正面臨獲利低迷、競爭加劇和廣告市場穩步下滑的困境，使今年迄今股價腰斬，跌近 2 年低點，對於正在燒錢投資 (約每季 30 億美元) 元宇宙的 Meta 來說，可能迫切需要該資金。

Mahoney 認為，這些因素加上宏觀經濟環境放緩，可能促使管理者在公司資產負債表依舊強勁下，趕在借貸成本進一步上升之前尋求其他融資來源。「我認為，他們現在看到周轉的機會。」

Mahoney 說：「如果他們還慢吞吞，拖著不快點在債券市場上融資，之後評級可能下降，且要支付的借款殖利率當然更高。」