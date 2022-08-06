美7月非農就業報告捎來好消息 但壞消息等在後面

「好消息就是壞消息」成為美國 7 月非農就業報告的寫照，華爾街分析師多認為，這份報告證實勞動力市場火熱，美國經濟很可能尚未陷入衰退，但諷刺的是，勞動力市場的驚人彈性將使聯準會 (Fed) 大舉升息，經濟前景充滿危機。

美國勞工部週五 (5 日) 公布美國 7 月非農就業人口增幅達 52.80 萬，遠超預期的 25 萬，創今年 2 月以來新高，失業率達 3.50%，促使股債雙殺、黃金回落，美元強升。

近期華爾街都在辯論美國經濟是否已陷入衰退，美國國內生產毛額 (GDP) 已連兩季萎縮，已符合「技術性」衰退定義，而 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線持續倒掛，更讓人們相信，經濟衰退很可能就要出現。

然而，7 月非農就業報告證實美國勞動力市場火熱，經濟尚未陷入衰退，因為過去從未有先例美國在衰退時，可以在一個月內創造 52.8 萬個工作崗位。同時，3.5% 的失業率為 1969 年以來最低，也與典型的衰退不一致。

事實上，美國就業市場火熱，證實聯準會觀點，即經濟有彈性，可以承受更激進升息，讓市場篤定聯準會將走向更激進升息之路。

市場預估聯準會 9 月升息 3 碼的可能性為 80%(圖片：AFP)

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會在 9 月 20 日至 21 日召開下次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議時，升息 3 碼的可能性為 80%，高於週四的 34%。有 30.5% 的機率會升息 2 碼。

美國總統拜登正歡欣鼓舞慶祝這驚人的就業數據，但下週三公布的消費者物價指數 (CPI) 數據更讓市場與聯準會關注。

市場預期，即便 7 月份汽油價格大幅下滑，CPI 數據仍將顯示出持續的通膨上行壓力。為因應惡化的通膨，聯準會大幅升息的舉措，將為 2023 年的經濟前景帶來威脅，「硬著陸」的機率越來越大。

經濟學家普遍觀點是，他們擔憂這段升息循環旅程中最艱難的部分還在後面。

貝萊德全球固定收益部門投資長 Rick Rieder 指出，非農數據比預期強勁得多，令聯準會的工作變得複雜化，聯準會一直試圖營造更溫和的就業環境，以緩和通膨，但現在的問題是，聯邦資金利率要升多高和多久才能控制住這通膨巨獸？

美國經濟諮商理事會經濟學家 Frank steemer 稱，雖然 2022 年上半年經濟連兩季負成長，但強勁的勞動力市場意味著目前美國可能還沒有陷入衰退，不過，經濟活動預計將在年底前進一步降溫，美國經濟在年底前或 2023 年初陷入衰退的可能性越來越大。