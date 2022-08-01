猴痘成為全球新擔憂 當前僅1家公司生產合格疫苗

幾天前，在世界衛生組織 (WHO) 將當前的猴痘疫情視為「國際關注的突發公共衛生事件」後，猴痘疫苗繼續受到重視，也助長一家丹麥公司關注度快速上升。

丹麥 Bavarian Nordic 公司，是目前全球唯一生產合格猴痘疫苗的製造商，它以 BVNRY 代碼在美國上市 ADR，其股價在過去 1 個月上漲逾 43%。

這家公司研發 Jynneos 猴痘疫苗，這是一種非複制型活病毒疫苗，使用與猴痘同科病毒的改良版本，來訓練人類免疫系統，以此對抗天花和猴痘病毒感染，較早期版本疫苗大為改善，降低許多安全風險。

這一疫苗以兩劑系列的形式提供，目前已在美國、加拿大和歐盟批准用於預防猴痘。

Cowen 分析師 Boris Peaker 近日發布報告，調升其在哥本哈根上市的股票至跑贏大盤，目標價為 433 丹麥克朗，這家公司在丹麥上市的股價目前為 359.7 丹麥克朗。

Peaker 認為，未來一兩年內不會開發出比 Jynneos 更好的天花或猴痘疫苗，特別是考慮到可能需要大規模的人體試驗。

自 2003 年以來，美國一直以國家戰略儲備的考慮，購買 Jynneos ，Bavarian Nordic 表示，它在 2019 年之前向美國銷售了 3000 萬劑，現在所有這些都已過期。

Peaker 表示，歐盟國家將為未來的天花和猴痘疫情進行儲備，他預計這些努力將在未來四年內帶來 7000 萬份訂單，總銷售額達 56 億美元。

自猴痘疫情爆發以來，這家公司已連續 6 次上調財報指引，預計全年營收將翻倍至 27 億 - 29 億丹麥克朗。