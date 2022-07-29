受日元貶值等影響 日本5月電子零件出貨金額年增8%

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周五 (29 日) 公布，5 月日本廠商電子零件出貨金額年增 8% 至 3,430 億日元 (約新台幣 773 億元)，在相隔兩個月後再度超越去年同期。中國封城狀況正持續改善，日元走貶也推高出貨金額。

以品項來看，汽車雨刷和電動窗等所使用的致動器 (actuator)，出貨金額年增 34% 至 260 億日元；在電動車的充電器等也有使用的連接器，出貨金額年增 15% 至 530 億日元。此外，其他絕大多數電子零件產品的出貨金額，也都優於去年同期。

以出口目的地來看，2022 年 5 月日本電子零件出口到美國市場年增 29% 至 406 億日元，出口到歐洲市場年增 16% 至 374 億日元，主要原因是汽車和產業機械用途的零件需求暢旺，還有日元貶值也讓出口額出現膨脹。

另外，5 月日本電子廠商出口至中國的電子零件年減 1% 至 1,215 億日元。中國對日本電子廠商而言是最重要的市場，5 月出貨萎縮的原因和中國清零政策有關，不過物流改善也讓減少幅度縮小。

當前除了匯率影響之外，就整體來看，汽車減產和中國當地的智慧型手機需求減少，都導致日本電子零件出貨呈現疲軟。某電容器大廠表示「智慧型手機在新產品推出等因素之下，會在下半年的這段期間回溫」，但是從目前的生產狀況來看，客戶的庫存狀態也趨近飽和，某電子零件製造商就表示「接單狀況和 6 月左右一樣糟」。