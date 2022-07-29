晨星第3季亞洲股市展望 看好台積電和多家中企

晨星 (Morningstar Equity Research) 發布 2022 年第 3 季亞洲股市展望，顯示亞洲市場股票價格被低估，並列出看好的亞洲公司，包括台積電 (2330-TW)，而中國企業則占名單 7 成以上。

晨星預料 2022 年第 3 季最大的估值上升板塊將是消費行業和科技業，因中國消費者信心和電子商務將於 2022 年下半年和 2023 年全面復甦，可望推動消費產業的長期增長。由於宏觀經濟環境和部分領域的增長受限，電商領域的阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (00700-HK)、京東 (JD-US) 和拚多多 (PDD-US) 等，將更專注於成本管理，可為盈利提供緩衝。

以下列舉幾家晨星看好的公司：

台積電

自 2022 年以來，台積電股價表現持續低迷，但晨星認為和宏觀經濟有關的需求下降，導致台積電訂單被削減，並指出目前台積電的股價反映 2023 財年台積電每股獲利將較 2022 財年下降 15%，而在金融海嘯時，台積電每股獲利在兩年內下降 17.4%。

晨星認為台積電每股獲利大幅下滑的可能性，會比金融海嘯時要來的更小。原因是台積電目前一半收入來自 7 奈米或以下的先進製程，對手只有三星電子。放眼未來，隨著車用、AR、VR、資料中心建設和其他高效能運算應用的長期增長，台積電將成為主要受益者之一。

阿里巴巴

晨星認為，先前阿里巴巴的股價疲軟，但撇開宏觀環境和疫情影響，阿里巴巴與拼多多、還有一些短影音平台在電子商務方面的競爭也是一大要因，並且反映在股價上。

不過阿里巴巴的當前股價還是有吸引力，理由是該公司的社區團購業務「淘菜菜」、以及淘寶特價版 APP「淘特」的虧損開始減少，且隨著宏觀經濟形勢積極發展，阿里巴巴整體利潤將會改善。加上政策面對平台電商的支持，也將推升阿里巴巴股價。

騰訊控股

騰訊股價從 2022 年初至今已下跌近 30%，晨星認為主因是基本面不振以及大股東減持。根據騰訊 5 月公布的第 1 季財報，營收為人民幣 1355 億元，去年同期為人民幣 1353.03 億元，市場預估人民幣 1410.6 億元，淨利人民幣年減 51% 至 234.13 億元。此外，Prosus 及其母公司 Naspers 在 6 月底減持騰訊，也使該公司股價重挫。

但是晨星指出，騰訊長期業績好轉是顯而易見的，理由包括，可以預期遊戲收入增長，也有望從其為數可觀的視頻用戶中形成廣告收益轉化。晨星也對騰訊長期自由現金流潛力抱持充分信心，認為當前是買進騰訊股價的好時機。

其他晨星看好的公司還有網易 (NTES-US)、中國電信 (601728-CN)、中銀香港 (02388-HK)、中國海洋石油 (00883-HK)、太古地產 (01972-HK)、長江基建集團 (01038-HK)、百勝中國 (09987-HK) 和申洲國際 (02313-HK) 等。