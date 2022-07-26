日本央行6月會議紀錄：日元急貶對經濟造成負面影響

日本央行周二 (26 日) 公布 6 月 16、17 日的金融政策決定會議議事要旨。針對日圓疲軟，有委員表示日元急貶拉高先行的不確定性，企業難以規劃事業計畫，給經濟帶來負面影響。

美國聯準會 (Fed) 在 6 月升息 75 個基點，為 27 年又 7 個月來的最大升幅，美日兩國之間的貨幣政策使得利差擴大，導致美元兌日元匯率落在 135 水準。

日本央行總裁黑田東彥曾在 6 月在利率會議後的記者會上表示，不會把日元匯率作為貨幣政策標的，意味著日本央行不會輕易干預匯市。

黑田東彥在 6 月 6 日一席「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」的言論，在日本國會等引起譁然。對此有日本央行委員指出，物價不僅廣泛影響到國民生活，對經濟主體的屬性和地域等帶來的影響也不同，釋出訊息時必須多加留意。

另外有其他委員提到，應該更詳細說明，重點在於實現薪資調升，才能夠吸收物價上揚的負擔。

關於即將 9 月底截止的 COVID-19 疫情相關企業資金調度支援政策，一位委員表示，雖然疫情發展仍存在著不確定性，但是因應疫情的企業金融支援特別操作，實際投標情形只有少許金額。

針對 10 月之後的相關支援政策，多名委員認為應仔細評估對企業資金調度所造成的影響，有必要在下次之後的利率會議上討論。