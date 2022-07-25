受國外經濟放緩等影響 日本下修今年度實質GDP成長率至2%

日本內閣府周一 (25 日) 公布經濟財政諮詢會議的試算結果，預測 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 實質 GDP 成長率將落在 2%，從 1 月份的預測數據、年增 3.2% 進行下修。在國外經濟放緩等影響之下、導致海外需求降低，也因而壓低相關數字。

而在另一方面，先前因受到 COVID-19 疫情影響而大幅滑落的服務消費，則預料將出現回溫。

先行方面，目前因為能持續兼顧疫情擴大防止和經濟社會活動，可以期待消費和投資等民間需求出現回溫。不過，周一發布的報告也提出警告，認為因烏克蘭局勢的長期化發展等，所造成的原物料價格進一步上揚和供給上的制約等問題，有必要充分留意日本國內外的疫情發展，以及金融資本市場的變化等問題。

在日本 2022 年度最新預測的主要項目當中，預測出口年增 2.5%，和 1 月時預測的年增 5.5% 相比，做出下修；主要是考量到中國清零政策影響，以及全球經濟放緩等因素。海外需求的貢獻度為 - 0.3%，從上次預測的 0.2% 做出下修。個人消費方面，預測增加 3.6%。

日本 2022 年度 CPI 預測年增 2.6%，和半年前預測的年增 0.9% 相比，做出了大幅上修。主要理由和原油價格飆漲、日元貶值造成的能源價格上揚，以及食品價格漲價等因素有關。

2023 年度預測方面，估計隨著恢復速度從疫情當中重回軌道，消費和設備投資將出現回溫，實質 GDP 成長率預測達 1.1% 至 554.7 兆日元、寫下史上最大的經濟規模。日本政府原本在今年 1 月預測 2022 年度的經濟規模將寫下新猷，也因故延後至明年度。