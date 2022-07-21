日本乙烯生產設備稼動率連續兩個月低於榮枯分水嶺 汽車減產影響大

日本石油化學工業協會 (JPCA) 周四 (21 日) 宣布，2022 年 6 月的乙烯生產設備稼動率為 84.4%，連續兩個月低於景氣榮枯分水嶺 90%。主要原因和晶片短缺所導致的汽車減產，以及家電產品的生產量減少有關。

乙烯是化學製品的基礎原料，對於日常生活用品和產業製品所使用的樹脂來說，都是不可或缺的重要材料。

日本國內的乙烯生產設備稼動率，在 2022 年 5 月和 6 月已連續兩個月低於 90%，是 2013 年 11 月以來首見；2022 年 5、6 兩個月的稼動率分別落在 87.4% 和 84.4%，

若以數量來看，日本 6 月份乙烯生產量年減 6.5% 至 43.13 萬公噸。

日本製造業以汽車業為主出現放緩，背後原因和晶片短缺有很大關係；另外資源價格飆漲也導致全球景氣降溫，也都影響到日本乙烯生產設備的稼動率。而供應鏈的混亂和中國清零政策也是經濟衰退的幾個要因。

JPCA 會長岩田圭一 (住友化學公司社長) 周四針對今後展望表示意見，他提到當前的中國景氣雖然嚴重低迷，但是中國政府將會端出景氣刺激方案；待晶片短缺和物流混亂所造成的制約告一段落，以汽車業為主的需求也將向上提升。