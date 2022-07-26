南韓第2季GDP季增0.7% 中國清零政策影響出口表現

南韓央行周二 (26 日) 公布，2022 年第 2 季國內生產毛額 (GDP) 報季增 0.7%，連續 8 個季度呈現正成長，主要和服飾、旅遊等民間消費的增加有關。但受到中國清零政策影響，南韓出口滑落，前景不確定性增加。

以項目來看，南韓今年第 2 季的民間消費季增 3%，設備投資季減 1%，建設投資季增 0.6%，政府消費季增 1.1%。

民間消費季增 3% 的主因在於，南韓國內在 COVID-19 疫情相關的行動限制鬆綁之後，戶外休閒娛樂的消費回溫，服飾、鞋靴等流行商品的銷售暢旺。建設投資季增 0.6% ，則和尹錫悦政權力推住宅擴大供給有關，使得建設需求穩固。而設備投資季減 1% ，則反映半導體市場景氣惡化。

進出口方面，出口季減 3.1%，是 2020 年第 2 季以來最差；在南韓化學製品和鋼鐵製品出口占相當比例的中國市場出現退步，是拉低南韓第 2 季出口數字的一大主因。進口季減 0.8%、同樣呈現衰退，和韓國國內生產停滯，以及原物料上揚所造成的採購減少有關

南韓貿易收支在資源價格飆漲的影響之下，今年 4 到 6 月持續出現貿易逆差，進而壓低南韓 GDP 。

以行業來看，製造業季減 1.1%、服務業季增 1.8%，建設業季增 0.2%、水電瓦斯業季減 0.5%、農林漁業季減 6.4%。